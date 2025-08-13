Piden a millones de estadounidenses evitar el sol en estos estados por “condiciones peligrosamente calurosas”

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos ha emitido varias alertas para los ciudadanos, en medio de cambiantes condiciones climáticas que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas.

Este miércoles, los expertos del clima han advertido a 16 estados del país que los residentes deberían evitar el sol por “condiciones peligrosamente calurosas”.

La entidad sobre el clima emite este tipo de alertas cuando “se esperan o se producen condiciones de calor extremadamente peligrosas”, y están actualmente vigentes para los estados de Nevada, el sureste de California, partes de Arizona, incluidos Phoenix y el Gran Cañón, y una parte del sur de Utah.

Alrededor de 700 personas mueren al año por las altas temperaturas en EE. UU. | Foto: Miraz - stock.adobe.com

Los expertos han anunciado que en el Valle de la Muerte, en California —y considera el lugar más caluroso del planeta—, se esperan temperaturas que abarquen desde los 47 a los 50 grados centígrados. Además, manifestaron que en Lake Havasu City, en Arizona, las temperaturas registrarán hasta 46 °C en los próximos días.

“Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite el sol y controle a sus familiares y vecinos”, han instado en reiteradas oportunidades las autoridades del NWS.

El NWS insta a los ciudadanos a mantenerse hidratados y evitar salir al sol. | Foto: 123rf

Al mismo tiempo, la reciente alerta se extiende para los siguientes estados:

Oregón

Texas

Luisiana

Arkansas

Misisipí

Florida

Georgia

Carolina del Sur

Nueva York

Vermont

Nuevo Hampshire

Maine

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el calor extremo podrían desencadenar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente afectando a adultos mayores, niños y personas con diagnósticos médicos previos.

Incluso, el NWS ha estimado que al menos 700 estadounidenses mueren a casa de las condiciones de calor extremo al año, en el país norteamericano.

El calor además provoca que la contaminación del suelo por ozono empeore, lo que supone un mayor riesgo a que se presenten enfermedades en las personas a raíz del clima.

Las personas podrían enfrentar las mayores temperaturas el fin de semana del 16 y 17 de agosto. | Foto: GETTY IMAGES

El meteorólogo de AccuWeather, Chad Merrill, detalló al medio Newsweek que las altas temperaturas evidenciadas en el país se deben “gracias a un patrón activo de corriente en chorro”.

También manifestó que los días de más calor en la nación tengan lugar el próximo sábado y domingo, especialmente en el Medio Oeste de Estados Unidos. Por lo tanto, las personas que viven en Des Moines, en Iowa; San Luis, en Misuri; y quizás Chicago, en Illinois, podrían recibir alertas para evitar el sol durante el fin de semana.