Piden a millones de estadounidenses evitar el sol en estos estados por “condiciones peligrosamente calurosas”
Las entidades climáticas de Estados Unidos han manifestado que las altas temperaturas pueden poner en peligro la salud de las personas.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos ha emitido varias alertas para los ciudadanos, en medio de cambiantes condiciones climáticas que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas.
Este miércoles, los expertos del clima han advertido a 16 estados del país que los residentes deberían evitar el sol por “condiciones peligrosamente calurosas”.
La entidad sobre el clima emite este tipo de alertas cuando “se esperan o se producen condiciones de calor extremadamente peligrosas”, y están actualmente vigentes para los estados de Nevada, el sureste de California, partes de Arizona, incluidos Phoenix y el Gran Cañón, y una parte del sur de Utah.
Los expertos han anunciado que en el Valle de la Muerte, en California —y considera el lugar más caluroso del planeta—, se esperan temperaturas que abarquen desde los 47 a los 50 grados centígrados. Además, manifestaron que en Lake Havasu City, en Arizona, las temperaturas registrarán hasta 46 °C en los próximos días.
“Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite el sol y controle a sus familiares y vecinos”, han instado en reiteradas oportunidades las autoridades del NWS.
Al mismo tiempo, la reciente alerta se extiende para los siguientes estados:
- Oregón
- Texas
- Luisiana
- Arkansas
- Misisipí
- Florida
- Georgia
- Carolina del Sur
- Nueva York
- Vermont
- Nuevo Hampshire
- Maine
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el calor extremo podrían desencadenar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente afectando a adultos mayores, niños y personas con diagnósticos médicos previos.
Incluso, el NWS ha estimado que al menos 700 estadounidenses mueren a casa de las condiciones de calor extremo al año, en el país norteamericano.
El calor además provoca que la contaminación del suelo por ozono empeore, lo que supone un mayor riesgo a que se presenten enfermedades en las personas a raíz del clima.
El meteorólogo de AccuWeather, Chad Merrill, detalló al medio Newsweek que las altas temperaturas evidenciadas en el país se deben “gracias a un patrón activo de corriente en chorro”.
También manifestó que los días de más calor en la nación tengan lugar el próximo sábado y domingo, especialmente en el Medio Oeste de Estados Unidos. Por lo tanto, las personas que viven en Des Moines, en Iowa; San Luis, en Misuri; y quizás Chicago, en Illinois, podrían recibir alertas para evitar el sol durante el fin de semana.
“A medida que el calor se desplaza hacia el este a través del país a finales de la semana, las temperaturas caerán a casi cinco grados por debajo del promedio en gran parte del oeste”, agregó el experto de AccuWeather.