Suscribirse

Estados Unidos

Piden a millones de estadounidenses evitar el sol en estos estados por “condiciones peligrosamente calurosas”

Las entidades climáticas de Estados Unidos han manifestado que las altas temperaturas pueden poner en peligro la salud de las personas.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 9:38 p. m.
La India, por ejemplo, tendrá un rol importante en la observación, aunque su ubicación geográfica no garantiza una visibilidad total.
Durante el fin de semana, las temperaturas alcanzarán su máximo en medio de una ola de calor. | Foto: 123rf

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos ha emitido varias alertas para los ciudadanos, en medio de cambiantes condiciones climáticas que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas.

Este miércoles, los expertos del clima han advertido a 16 estados del país que los residentes deberían evitar el sol por “condiciones peligrosamente calurosas”.

Contexto: Esto es lo que debe hacer para sobrevivir a la ola de calor que arrasa Estados Unidos

La entidad sobre el clima emite este tipo de alertas cuando “se esperan o se producen condiciones de calor extremadamente peligrosas”, y están actualmente vigentes para los estados de Nevada, el sureste de California, partes de Arizona, incluidos Phoenix y el Gran Cañón, y una parte del sur de Utah.

Alrededor de 700 personas mueren al año por las altas temperaturas en EE. UU. | Foto: Miraz - stock.adobe.com

Los expertos han anunciado que en el Valle de la Muerte, en California —y considera el lugar más caluroso del planeta—, se esperan temperaturas que abarquen desde los 47 a los 50 grados centígrados. Además, manifestaron que en Lake Havasu City, en Arizona, las temperaturas registrarán hasta 46 °C en los próximos días.

Lo más leído

1. El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país
2. Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
Contexto: Arde el Gran Cañón: estas son las consecuencias del primer megaincendio en Estados Unidos

“Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite el sol y controle a sus familiares y vecinos”, han instado en reiteradas oportunidades las autoridades del NWS.

Eclipse Solar Parcial 2025: fecha exacta, hora y regiones con mejor visibilidad del fenómeno astronómico.
El NWS insta a los ciudadanos a mantenerse hidratados y evitar salir al sol. | Foto: 123rf

Al mismo tiempo, la reciente alerta se extiende para los siguientes estados:

  • Oregón
  • Texas
  • Luisiana
  • Arkansas
  • Misisipí
  • Florida
  • Georgia
  • Carolina del Sur
  • Nueva York
  • Vermont
  • Nuevo Hampshire
  • Maine

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el calor extremo podrían desencadenar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente afectando a adultos mayores, niños y personas con diagnósticos médicos previos.

Contexto: Las políticas de Trump enfrían la temporada turística de verano en Estados Unidos

Incluso, el NWS ha estimado que al menos 700 estadounidenses mueren a casa de las condiciones de calor extremo al año, en el país norteamericano.

El calor además provoca que la contaminación del suelo por ozono empeore, lo que supone un mayor riesgo a que se presenten enfermedades en las personas a raíz del clima.

Las personas podrían enfrentar las mayores temperaturas el fin de semana del 16 y 17 de agosto. | Foto: GETTY IMAGES

El meteorólogo de AccuWeather, Chad Merrill, detalló al medio Newsweek que las altas temperaturas evidenciadas en el país se deben “gracias a un patrón activo de corriente en chorro”.

También manifestó que los días de más calor en la nación tengan lugar el próximo sábado y domingo, especialmente en el Medio Oeste de Estados Unidos. Por lo tanto, las personas que viven en Des Moines, en Iowa; San Luis, en Misuri; y quizás Chicago, en Illinois, podrían recibir alertas para evitar el sol durante el fin de semana.

“A medida que el calor se desplaza hacia el este a través del país a finales de la semana, las temperaturas caerán a casi cinco grados por debajo del promedio en gran parte del oeste”, agregó el experto de AccuWeather.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Dónde vive Messi en Miami? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

2. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

3. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

4. Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

5. Piden a millones de estadounidenses evitar el sol en estos estados por “condiciones peligrosamente calurosas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosClimacalor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.