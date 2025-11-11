Suscribirse

Estados Unidos

¿Por qué hoy es festivo en Estados Unidos?: esta es la importante conmemoración del 11 de noviembre

Algunos establecimientos estarán cerrados por la conmemoración de los activos y retirados de las fuerzas armadas.

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025, 11:30 p. m.
Estudiantes de la banda de la escuela secundaria Springton Lake marchan en un desfile del Día de los Veteranos, el martes 11 de noviembre de 2025, en Media, Pensilvania. | Foto: AP

Este martes, 11 de noviembre, se celebra en Estados Unidos el Día de los Veteranos, que rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que han servido a las Fuerzas Armadas estadounidenses a lo largo de la historia. Este día coincide con el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial.

El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, entró en vigor el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, en la cual se enfrentaron las Potencias Aliadas y Alemania. A raíz de la importante fecha, en el país norteamericano es tradición exaltar el trabajo y el honor de las personas que han participado en las batallas y en servir a la nación.

En 1926, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución para que todos los 11 de noviembre se celebre el día que homenajea a los veteranos. Fue para 1938 que se adoptó una ley que estableció este día como legalmente el “Armistice Day”.

Una bandera y flores adornan una tumba en el Cementerio Nacional Conmemorativo de Arizona el Día de los Veteranos. | Foto: AP

Años después, y tras la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, varias organizaciones de veteranos y militares de las fuerzas armadas, solicitaron que este día de noviembre se conmemore a todos los miembros militares, más allá de enfocar el día para recordar y homenajear el fin de la Primera Guerra Mundial.

Contexto: Bank of America impulsa a los veteranos con una donación de 350.000 dólares para programas de mentoría laboral

Por lo tanto, el 1954, el Congreso dio pie a una ley que cambió el nombre oficial de este día por “Veterans Day”, el Día de los Veteranos.

Este día se llevan a cabo desfiles, servicios de colocación de coronas en memoriales reconocidos alrededor del país, como el Cementerio Nacional de Arlington, en el estado de Virginia. Además, se desempeñan encuentros de comunidades y centros educativos y también se ofrecen declaraciones y apariciones públicas de políticos, como el presidente Donald Trump.

Ofrenda floral del Día de los Veteranos en Mount Vernon, la propiedad de George Washington, para conmemorar el Día de los Veteranos. | Foto: AP

¿Qué está cerrado en el Día de los Veteranos?

Debido a que es un día festivo en el país norteamericano, las oficinas de correos y bancos estarán cerrados durante la jornada de este martes en todo el país. Sin embargo, tiendas, supermercados y restaurantes continúan abiertos. Incluso, algunos establecimientos —como Applebee’s, Chipotle, Cracker Barrel, Starbucks y Red Lobster— ofrecen descuentos para los veteranos y sus familias.

Contexto: Nuevo día de descanso oficial en Estados Unidos; el martes es feriado y esta es la razón

Algunos colegios públicos cancelan las clases escolares, mientras que otras instituciones, también universidades, mantiene sus actividades y llevan a cabo varios homenajes para los activos o retirados de las filas militares.

Visitantes se detienen ante una tumba en el Cementerio Nacional Conmemorativo de Arizona el Día de los Veteranos. | Foto: AP

Trump en la conmemoración

En su discurso, ante cientos de personas que acudieron al Cementerio Nacional de Arlington, el presidente estadounidense aprovechó para promocionar sus políticas y destacar la fuerza militar de su nación.

“No nos gusta ser políticamente correctos, así que no lo seremos más”, dijo Trump. “De ahora en adelante, cuando libremos una guerra, solo lucharemos por una razón: para ganar”.

