Este martes 14 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió junto a su equipo al mandatario argentino Javier Milei en la Casa Blanca.

La visita de Milei a Washington fue anunciada semanas atrás y se realizó con el fin de establecer nuevos acuerdos mediante los cuales EE. UU. brinde apoyo económico a Argentina.

Con esta medida, el presidente Milei buscaba además un respaldo político que le permitiera fortalecer su imagen ante los votantes de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre.

Lo que pocos esperaban era que el mandatario argentino llegara con un ‘regalo’ para el ‘presidente’ Trump, un presente con un alto valor simbólico.

A través de la cuenta oficial de Respuestas Rápidas de la Casa Blanca en la red social X (@RapidResponse47), se dio a conocer que Javier Milei nominó al presidente Donald Trump para ser candidato al Premio Nobel de la Paz 2026.

President @JMilei presents @POTUS with a framed letter nominating him for the Nobel Peace Prize 🇺🇸🇦🇷 pic.twitter.com/WOl42Xvd1V — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 14, 2025

En un video compartido en la plataforma, se escucha la frase: “Cuando él (Milei) hizo esta carta, señor presidente, su acuerdo en Medio Oriente aún no estaba hecho. Así que tenemos que hacer una nueva carta porque esto es muy importante”.

Esto deja claro que la nominación fue realizada tiempo atrás. La respuesta del presidente estadounidense fue breve: “tendrá que agregar una oración adicional”, a lo que el equipo del mandatario argentino respondió con un “exactamente”.

Finalmente, Trump concluyó el momento con una expresión de gratitud y entusiasmo: “eso es genial. Muchas gracias. Esto es grandioso. Tan... Gracias. Es hermoso. Gracias”.

Este ‘regalo’ se da en medio de un contexto en el que el presidente Trump estableció un cese al fuego entre Israel y Palestina, luego de una intensa guerra que acaparó la atención mundial.

Además, el pasado viernes 10 de octubre, el Comité Noruego dio a conocer a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la venezolana María Corina Machado.

La principal figura de la oposición venezolana obtuvo el importante galardón debido a la lucha que ha liderado para que su país cambie de gobierno por la vía pacífica y se instaure una democracia estable.