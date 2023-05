¿Pulla a Biden? Elon Musk dijo que quisiera que Estados Unidos tuviera un ser humano normal como presidente

- Foto: Bloomberg via Getty Images

El magnate fue cuestionado sobre si se arrepentía o no de haber votado por Joe Biden como mandatario del país norteamericano, ¿Qué respondió?

En medio de una entrevista con CNBC, Elon Musk fue cuestionado sobre varios temas de la política de Estados Unidos, entre los cuales manifestó a quien le gustaría que fuera presidente en los próximos años.

Cuando se le preguntó sobre su arrepentimiento o no de haber votado por Joe Biden en 2022, el magnate dijo “Ojalá pudiéramos tener a un ser humano normal como presidente”. Musk se refería a que es mejor que la sociedad sea dirigida por gente escogida al azar de una guía telefónica que de la facultad de Harvard.

En ese orden de ideas, reiteró que es importante tener a un ser humano normal en ese cargo, sumado a que este debe ser un buen director ejecutivo, ¿habrá sido una pulla contra Biden?

Desde su opinión personal, Musk considera que la capacidad ejecutiva del presidente está infravalorada, dado que no se le da la importancia que se merece, siendo una aptitud fundamental para el cargo. “No es simplemente una cuestión de si los presidentes comparten tus creencias, sino si son buenos haciendo las cosas. Hay un montón de decisiones que deben tomarse todos los días, muchas de ellas no están relacionadas con las creencias morales correctas y solo quieres un buen ejecutivo”, sostuvo.

El teletrabajo

Otro asunto del cual se refirió el CEO de Tesla y Twitter fue con respecto a su perspectiva del trabajo en casa; especialmente en los tiempos pospandémicos. Musk se mostró abiertamente opositor a esta modalidad laboral, afirmando que es “moralmente incorrecta y una mierda para quienes no pueden hacerlo”.

“Bájate de tu maldito caballo moral con esta mierda de trabajar desde casa”, expuso sin filtro el magnate al manifestar su disgusto frente a este tipo de ambiente laboral, “están pidiendo a todos los demás que no trabajen desde casa mientras ellos sí lo hacen”. Musk recalcó que hay profesiones en las que esta mecánica no es posible, por lo que no puede ser exigida en su totalidad por los empresarios.

Sumado a ello, señaló que la proactividad en una oficina de trabajo es superior a la que ocurre en los hogares. También señaló que si alguien quiere trabajar en una de sus empresas, deberá ir a los espacios presenciales porque no está de acuerdo con la imposición de la modalidad remota. “Tú vas a trabajar desde casa y la gente que hace tu coche y que hace tu comida no puede. ¿Eso es moralmente correcto?, es un problema moral. La gente debería bajarse de su pedestal moral con el tema de trabajar en casa”, dijo.

Para el empresario multimillonario, las personas que trabajan en computadores portátiles viven en La La Land, debido a que es hipócrita que ellos puedan estar desde sus hogares mientras el resto no.

En los tiempos posteriores a la pandemia, la modalidad del trabajo en casa se ha puesto en cuestión sobre la mesa, especialmente por los resultados que han tenido las empresas al continuar aplicando esta modalidad. Por ejemplo, Amazon ha querido que su planta vuelva a la presencialidad en la mayoría de la semana, debido a que han necesitado mayor compromiso por parte de su personal, para que esté en sintonía con las reuniones y momentos clave del rumbo de la empresa.

Según Andy Jassy, CEO de la compañía, sostuvo hace algunos meses que “los equipos tienen a estar mejor conectados entre sí cuando se ven en persona con más frecuencia. Hay algo en estar cara a cara con alguien, mirarle a los ojos y ver que está debatiendo que une a las personas”.