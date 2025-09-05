¿Qué pasa con los premios del Powerball que nadie reclama en Estados Unidos?

Las loterías más importantes de Estados Unidos, como Powerball y Mega Millions, acumulan sus premios mayores en cada sorteo hasta que algún afortunado acierte a los números que aparecen en las balotas jugadas.

Estos premios alcanzan miles de millones de dólares cada semana. En caso de que algún jugador gane, tiene hasta 180 días para reclamar el dinero en el estado correspondiente. Para ello tiene la opción de llevarse el efectivo, o recibir el monto en cuotas cada año, para separar los ingresos e incluso obtener más dinero, según las reglas de la lotería.

Sin embargo, se ha presentado el caso de que nadie reclama el premio mayor. Ante esa situación, el dinero sería repartido entre todas las loterías a nivel nacional, según la proporción de sus ventas en el siguiente sorteo.

Los boletos se pueden adquirir en diferentes sucursales en 45 estado de EE. UU. | Foto: Getty Images

“Los premios no reclamados son conservados por la jurisdicción de la lotería. Si un Gran Premio no es reclamado, el dinero debe ser devuelto a todas las loterías en proporción a sus ventas para el sorteo”, se lee en la página oficial de Powerball.

“Las loterías entonces distribuyen el dinero, basándose en las leyes de su propia jurisdicción, a otros juegos de lotería o al fondo general de su jurisdicción, o de otra manera según lo requiera la ley”, agrega la información.

El actual premio de la lotería Powerball alcanza los 1.800 millones de dólares, y se juega el próximo sábado 6 de septiembre a las 10:59 de la noche, hora este.

Los premios no reclamados pueden ser invertidos en el estado, según la administración. | Foto: Getty Images

Si para este sorteo queda un ganador que no reclama su dinero en el plazo determinado, el estado donde cayó la lotería también tiene la posibilidad de elegir qué hacer con el alto monto.

En diciembre del 2024, un concursante ganó el sorteo que acumulaba 1.400 millones de dólares, el cual nunca reclamó. Aquella victoria cayó en la ciudad de Sacramento, en el estado de California. Para ese entonces, la administración estatal anunció que el dinero sería destinado para las escuelas públicas.

Las personas tienen 180 días para reclamar el premio. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Durante los últimos 40 años, California ha obtenido cerca de 1.100 millones de dólares en premios de loterías que nunca fueron reclamados. El mayor monto que ha dejado una lotería fue en el 2015, cuando se venció un billete de Superlotto que ganó 63 millones de dólares, de acuerdo con un portavoz de la lotería que declaró a NBC Bay Area.

Un caso similar se presentó en diciembre del año pasado en el estado de Ohio. La boleta para aquel sorteo se compró el 3 de julio del 2024, para cuando ganó la persona —que compró su boleta en un Walmart— este nunca reclamó su premio, y el billete se venció en diciembre.