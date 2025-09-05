Familia pierde millonario premio en el Powerball por un solo número, pero se llevaron una gran sorpresa

Una familia de Luisiana estuvo muy cerca de conseguir el premio mayor del Powerball, el premio sería de 1.100 millones de dólares (4.372.168.526,00 en peso colombiano), de acuerdo con informes.

El Powerball es un juego de lotería estadounidense que se realiza en 45 estados. Para jugar, se deben elegir cinco números de una primera urna (del 1 al 69) y un número de una segunda urna, el “Powerball” rojo (del 1 al 26). El costo de un boleto base es de $2, y los sorteos se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados.

Además, por un dólar extra, puedes agregar la opción “Power Play”, que multiplica los premios que no son el premio mayor. Por ejemplo, un premio de $50,000 podría triplicarse a $150,000. Además de los 45 estados, también se juega en el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

En caso de ganar el premio mayor, se tienen dos opciones de pago: una suma única en efectivo, que es menor al monto anunciado, pero se recibe de inmediato, o una anualidad, que consiste en un pago inicial seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

John Stokes compró un boleto de Powerball el lunes y, el mismo día, él y su familia revisaron los números ganadores y se dieron cuenta de que por poco se ganan el premio mayor, ya que solo les faltó un número.

En un giro afortunado, Stokes acertó cuatro de los cinco números de la bola blanca y el Powerball rojo. Gracias a la opción Power Play, sus ganancias se triplicaron, lo que resultó en un premio de consolación de $150,000 para su familia, (596.406,00 en pesos colombianos).

“Quedamos sorprendidos y nos sentimos muy bendecidos”, dijo Stokes al recoger el premio junto a su familia.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

Dado que nadie acertó los números ganadores en el sorteo del miércoles, el premio mayor de Powerball ha aumentado a un estimado de $1.7 mil millones. A pesar de que el gran premio no fue reclamado, hubo otros premios considerables: cuatro personas ganaron $2 millones con la opción Power Play, y otras 11 se llevaron $1 millón cada una. El próximo sorteo se realizará el sábado.

El premio ha estado acumulándose desde el 31 de mayo, ya que nadie ha acertado los números de Powerball desde entonces.