El premio acumulado de 1.400 millones de dólares en la lotería Powerball genera un gran interés en las estadísticas que, aunque no influyen en el azar, podrían despertar la curiosidad de los jugadores sobre tendencias históricas.

Según datos recientes de USA Mega, en los 100 sorteos anteriores los números más frecuentes entre las bolas blancas fueron 4, 23, 28, 40 y 52; mientras que las Powerball más repetidas fueron las 2, 5, 9, 20 y 25.

No obstante, una revisión más amplia revela que, desde la reforma del formato en octubre de 2015 (5 de 69 + 1 de 26), los números más recurrentes son 61 (115 veces), 21 (112), 23 (111), 33 (109) y 69 (108), lo que aporta una visión más sólida basada en un mayor volumen de sorteos.

Esta imagen pertenece a la serie "Bolas de Lotería" | Foto: Getty Images

También resulta interesante identificar los números menos frecuentes. El sitio Lottery.net, que actualiza sus datos tras cada sorteo, indica que entre las bolas blancas los números con menor frecuencia incluyen el 13 (66 veces), 49 (71), 26 (72), 46 (75) y 65 (78). En el caso de la Powerball roja, se sabe que algunos números como el 7 y el 11 aún no han aparecido en los últimos sorteos según USA Mega.

La estructura y reglas del juego, definidas por la Multi-State Lottery Association (MUSL), establecen que cada boleto cuesta 2 dólares y la jugada consiste en elegir cinco números entre 1 y 69 más una Powerball entre 1 y 26.

La posibilidad de ganar el premio mayor es escasa: una entre 292,201,338. Aun así, la cifra astronómica del premio y su potencial pago en efectivo, estimado en 634,3 millones de dólares, atrae a millones de jugadores, especialmente cuando no hay ganadores por varias rondas.

Desde lo tributario, quienes opten por el pago único en lugar de anualidades deben tener en cuenta las retenciones: a nivel federal se aplica un 24% en origen, más cerca del 37% al sumarse el cálculo anual; además, muchos estados aplican impuestos adicionales.

Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería. | Foto: Getty Images

Aunque las estadísticas no garantizan el éxito en futuros sorteos, sí ofrecen un panorama atractivo para quienes les gusta explorar las tendencias.

Tan bien resulta importante consultar el sitio del Powerball, administrado por MUSL, donde se publican frecuencias, combinaciones de mayor aparición y datos de sorteos al día.