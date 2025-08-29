Buscan a seis ganadores de Powerball del 27 de agosto: ¿dónde compraron sus tickets los nuevos millonarios?

Tras el sorteo del miércoles, 27 de agosto, de Powerball, seis personas festejan premios millonarios sin que el gran boleto haya sido reclamado, lo que empuja el pozo a nuevas alturas.

Los números ganadores fueron 9, 12, 22, 41, 61 y la Powerball 25, con un multiplicador Power Play x4. Aunque ninguno acertó la combinación completa, tres apostadores obtuvieron $1 millón de dólares cada uno en Arizona, Nueva York y Virginia.

Otros tres duplicaron su recompensa a $2 millones de dólares al haber agregado por un dólar adicional la opción Power Play; estos tickets se vendieron en Mississippi, Ohio y Virginia, según el sitio oficial Powerball.

Así mismo, se reportaron diez tickets con premios de $200 mil dólares y cuarenta con recompensas de $50 mil dólares. En paralelo, en la modalidad Double Play, alguien en Dakota del Sur acertó cinco bolas negras y se llevó $500 mil dólares.

El premio mayor para el próximo sorteo del sábado, 30 de agosto, ya asciende a $950 millones de dólares, lo que lo convierte en el sexto más grande en la historia del juego y el mayor anunciado en más de un año.

Quien logre acertar la combinación completa podrá elegir entre una renta en cuotas estimada en $950 millones de dólares o un pago único en efectivo de alrededor de $428,9 millones antes de impuestos. La opción de renta consta de un pago inmediato seguido de 29 anualidades con un incremento del 5 % anual.

El pozo no ha sido reclamado desde el sorteo del 31 de mayo de este año, cuando un boleto comprado en un 7-Eleven de Los Ángeles, California, acertó los seis números y ganó $204,5 millones de dólares, con opción en efectivo de $91,6 millones.

Los otros tres ganadores del premio mayor en 2025 se registraron en Oregon (18 de enero, $328,5 millones), California (29 de marzo, $526,5 millones) y Kentucky (26 de abril, US$167,3 millones).

Powerball, administrado por la Multi-State Lottery Association, es uno de los juegos más seguidos de la lotería en Estados Unidos, con sorteos los lunes, miércoles y sábados desde Tallahassee a Florida, y billetes a $2 dólares por jugada. Las posibilidades de ganar el premio mayor son de una en 292 millones, mientras que el chance de obtener algún premio es de una en aproximadamente 25.

Los datos oficiales reflejan que luego del sorteo del 27 de agosto también hubo un aumento notable en la recaudación por ventas, lo que impulsa el monto del premio. La recaudación por ventas de boletos en esta etapa ha permitido que la comunidad siga viendo impactos positivos en los fondos destinados a causas benéficas en Estados Unidos.