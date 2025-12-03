¿Quién es Bernie Moreno? El aliado de Trump que nació en Bogotá y ahora impulsa acabar con la doble ciudadanía en EE. UU.

El senador de origen colombiano, nacido en Bogotá, y actualmente uno de los aliados más firmes de Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, Bernie Moreno, recientemente propuso que los estadounidenses únicamente tengan la ciudadanía del país de Norte América.

Moreno renunció a su ciudadanía colombiana años atrás, y ha sido un firme opositor del presidente Gustavo Petro.

El ahora senador es dueño de un concesionario en Estados Unidos. De acuerdo con los detalles de su biografía, llegó al país norteamericano a sus cinco años, y a los 18 obtuvo la ciudadanía. En el 2024 ganó un puesto entre los congresistas, derrotando a un demócrata gracias al apoyo de Trump.

El senador republicano por Ohio ganó un puesto en el Congreso en el 2024. | Foto: Getty Images

Aquella campaña fue impulsada con su bandera de que ingresó a Estados Unidos de manera legal, además de autodefinirse como “ajeno a la política”, debido a que nunca había asumido un cargo público.

Desde entonces, ha destacado por su postura para imponer más restricciones a la inmigración y por su papel en asesor al Gobierno de Trump en temas de política exterior.

It was an honor to pledge an Oath of Allegiance to the United States of America and ONLY to the United States of America.



America First and America Only. It's time to end dual citizenship for good.https://t.co/acSU52BrAs — Bernie Moreno (@berniemoreno) December 1, 2025

Sin embargo, no siempre fue partidario del presidente Trump.

Hace años, Moreno fue un duro crítico del mandatario, a quien llamaba “falso republicano” y sobre quien trinó en varias oportunidades atacándolo, en comentarios que fueron posteriormente borrados de sus redes sociales, de acuerdo con lo asegurado por la prensa estadounidense.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

En el 2022 se postuló por primera vez al Senado, pero se retiró antes de las elecciones primarias. El año pasado retomó su campaña, invirtiendo alrededor de 4,2 millones de dólares de su fortuna, según los datos de la Comisión Federal de Elecciones.

En esta última campaña, Trump lo acompañó en mitines políticos, donde aseguró que si perdía, sería un golpe “devastador” para el sector automotriz del país, lo que impulsó su victoria. Ahora ocupa cuatro comisiones dentro del Congreso: Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos; Presupuesto; Comercio, Ciencia y Transporte; y Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales.

Trump apoyó la candidatura de Moreno. | Foto: Getty Images via AFP

El pasado lunes, 1 de diciembre, el senador presentó la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, la cual busca que “los ciudadanos estadounidenses deben tener lealtad única y exclusiva a Estados Unidos”.

“Uno de los mayores honores de mi vida fue obtener la ciudadanía estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve (…) Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”, se lee en el comunicado sobre la ley firmado por Moreno.