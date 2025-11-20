Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

En un evento público, el reconocido senador republicano, Bernie Moreno, volvió a referirse a la ya mencionada ‘Doctrina Trump’, la cual se refiere a la estrategia del gobierno norteamericano en la región.

“Si queremos que Estados Unidos prospere, necesitamos seguridad en nuestro propio territorio. Eso significa acabar con la migración masiva, eliminar a los narcoterroristas que envenenan a nuestros ciudadanos y relocalizar las cadenas de suministro críticas en el hemisferio occidental”, dijo el político estadounidense.

“El presidente lo ha dejado claro y es muy simple, si quieren envenenar a ciudadanos americanos los vamos a matar primero, si quieren matar americanos los mataremos primero, no vamos a tolerar narco-terroristas, no vamos a permitir pandillas en territorio nacional”, dijo Moreno.

If we want America to thrive, we need security in our own backyard. That means ending mass migration, killing the narco-terrorists poisoning our citizens, and reshoring critical supply chains in the Western Hemisphere.



That’s the Trump Doctrine. pic.twitter.com/6ejDUrrdIO — Bernie Moreno (@berniemoreno) November 20, 2025

Lo que el presidente Trump está haciendo, según dijo el senador estadounidense es “terminar con la migración ilegal” y permitirles a los norteamericanos “ser autosuficientes”.

Bernie Moreno aseguró que lo que Estados Unidos está buscando es aprovechar las ventajas que le da estar ubicado en este hemisferio y las “similaridades en la cultura” para seguir construyendo relaciones bilaterales como lo han hecho con Canadá y Argentina, por ejemplo.

Para Moreno, la doctrina incluye sanciones más agresivas, incluyendo la inclusión de algunas organizaciones criminales colombianas como “terroristas extranjeros”.

Cabe recordar que el senador estadounidense fue quien propuso que Gustavo Petro (presidente de Colombia) y su familia fueran incluidos en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para sanciones individuales.

Bernie Moreno y Gustavo Petro | Foto: Getty Images / Presidencia

Moreno ha sido un promotor activo de la política de Trump en la región latinoamericana y aparece como uno de los principales impulsores de este plan hacia Colombia y el hemisferio occidental.

Según fuentes, llevó un documento llamado “The Trump Doctrine For Colombia and the Western Hemisphere” a reuniones con el equipo de Trump, con cinco ideas de política concreta.

También dice que ha podido frenar aranceles que Trump contemplaba imponer a Colombia, a través de una “diplomacia paralela”.

El senador republicano Bernie Moreno condicionó las futuras relaciones de Estados Unidos con Colombia a la erradicación total de la cocaína cuando la producción del país alcanza máximos históricos.

Sobre la seguridad en el hemisferio, para Moreno, el régimen de Maduro representa un riesgo claro para la seguridad del hemisferio occidental. No lo ve solo como un problema interno de Venezuela, sino como un actor criminal con repercusiones internacionales (narcotráfico, terrorismo).

Bernie Moreno | Foto: Getty Images