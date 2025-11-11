Bernie Moreno vuelve a hablar de Gustavo Petro y dice que “deshonra a Colombia con su comportamiento errático”

El senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, arremetió este martes contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusó de haber destruido la posibilidad de una relación sólida entre Colombia y Washington, en medio de la crisis diplomática entre el gobierno de izquierda con el de Donald Trump, en la Casa Blanca.

En primer lugar, aseguró que “mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos”, dijo sobre la reunión que tuvo con el mandatario en Casa de Nariño.

“Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación. Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo”, aseguró posteriormente sobre el deterioro de la relación bilateral.

Petro señaló al senador Bernie Moreno y a figuras del pasado gobierno colombiano de estar vinculados con lavado de activos y especulación con tierras en Bogotá. | Foto: Montaje El País

Bernie Moreno ha sido uno de los grandes críticos del gobierno de Gustavo Petro. El senador colombo-estadounidense, elegido por el estado de Ohio, ha criticado varias veces al mandatario, manifestando su molestia por las actitudes y posiciones del presidente hacia el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

“Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad. Petro deshonra ese legado”, señaló el legislador elegido el año pasado como senador, siendo un fuerte aliado del presidente estadounidense.

Al finalizar su mensaje, el senador Bernie Moreno envió un mensaje a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del año 2026, pidiendo que se elija un proyecto político distinto al del presidente Gustavo Petro, con miras a reconciliar la relación con el Gobierno estadounidense.

Bernie Moreno volvió a hablar sobre Gustavo Petro y su gobierno. | Foto: Getty Images / Presidencia

“Los colombianos elegirán un camino diferente el próximo año y Estados Unidos estará listo para retomar la relación, como lo hemos hecho durante 200 años. Como dije en mi visita de agosto, los mejores días para Colombia están por venir”, manifestó.