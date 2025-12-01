Suscribirse

Gustavo Petro lanzó aguda pregunta a Bernie Moreno por mensaje que publicó: “¿Dónde naciste?”

El presidente colombiano ha lanzado varios ataques en contra de Moreno.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 4:31 p. m.
Bernie Moreno respondió a la acusaciones de Gustavo Petro.
Bernie Moreno ha sido uno de los congresistas de Estados Unidos con más discrepancias con Gustavo Petro. | Foto: Getty Images / Presidencia

Un nuevo choque se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno. Roce que se presentó en X.

El primero en publicar un mensaje en esa plataforma digital, fue el congresista de EE. UU., quien expresó la necesidad de que la política del mandatario Donald Trump, se siga enfocando en más y más deportaciones.

Pero esa publicación no pasó desapercibida para el mandatario colombiano, quien le formuló una aguda pregunta al senador republicano.

“¿Dónde naciste, Bernie?”, posteó el jefe de Estado colombiano en su cuenta personal de X.

Sin embargo, Petro y Moreno ya han protagonizado varias confrontaciones. Recientemente el senador republicano arremetió con dureza en contra del presidente colombiano.

El pasado 11 de noviembre, Moreno acusó a Petro de haber destruido la posibilidad de una relación sólida entre Colombia y Washington, en medio de la crisis diplomática entre el gobierno de izquierda con el de Donald Trump, en la Casa Blanca.

x
El senador republicano por Ohio fue acusado por Gustavo Petro por fraguar un complot en su contra. | Foto: Getty Images

“Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos”, expresó Bernie Moreno.

También indicó el congresista: “Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación. Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo”.

Pero las pullas no pararon ahí, ya que el senador colomboestadounidense, elegido por el estado de Ohio, ha cuestionado varias veces al mandatario, manifestando su molestia por las actitudes y posiciones del presidente hacia el gobierno de Donald Trump.

“Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad. Petro deshonra ese legado”, recalcó.

Y puntualizó: “Los colombianos elegirán un camino el próximo año y Estados Unidos estará listo para retomar la relación, como lo hemos hecho durante 200 años. Como dije en mi visita de agosto, los mejores días para Colombia están por venir”.

