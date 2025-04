¿Quiénes eran los Groff-Saini?: la familia detrás de la tragedia aérea en Nueva York

🕊️ REST IN PEACE



Karenna Groff, eks pemain sepakbola dari Massachusetts Institute of Technology ini meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat yang terjadi di New York.



Groff adalah pemenang NCAA Woman of The Year (2022), penghargaan bagi atlet dengan prestasi akademik tertinggi. pic.twitter.com/HAK7mBQM0Z