Residentes de Iowa son los más beneficiados económicamente de Estados Unidos: estos son los avances de los que alardea Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está este martes, 25 de enero, en el estado de Iowa para destacar los avances y logros en materia económica de su Gobierno, en medio de las tensiones que van en aumento en Minnesota, avivadas por la violencia de los agentes migratorios en contra de los manifestantes que se tomaron las calles para demostrar su descontento con los operativos de detención de extranjeros indocumentados.

Trump "regresa a un estado que claramente está ganando de nuevo bajo su liderazgo, aun cuando aún queda trabajo por hacer para revertir por completo el daño económico de la era Biden“, aseguró la Casa Blanca este día. Se espera que el republicano visite un negocio local y luego ofrezca un discurso sobre la economía, de acuerdo con los detalles que reveló la portavoz de presidencia, Karoline Leavitt.

El estado ha visto notorios cambios económicos desde el regreso de Donald Trump. Foto: Adobe Stock

Según la información del Gobierno, los residentes de Iowa están “recibiendo un alivio significativo gracias a la drástica reducción de los precios de la gasolina, un sólido crecimiento económico, la mejora de la asequibilidad de la vivienda, el ahorro fiscal y políticas que priorizan a las familias trabajadoras“.

Los detalles publicados por la Casa Blanca establecen que el precio de la gasolina en aquel estado es de 2,56 dólares por galón, y destaca que en algunas estaciones incluso se está cobrando a 2 dólares por galón. Lo anterior, en comparación con los precios en el gobierno del expresidente Joe Biden, constituye una disminución de hasta el 46 %.

“Hace 12 meses, Joe Biden nos dejó en un lío, pero hoy, justo después de un año del presidente Trump, nuestra economía está en auge, los ingresos están aumentando, la inversión se dispara, la inflación ha sido derrotada, nuestra frontera está cerrada y Estados Unidos es respetado en todo el mundo”, dijo el mandatario ante asistentes y la prensa desde Des Moines este lunes.

“Gracias a nuestros recortes de impuestos, millones de estadounidenses pronto recibirán reembolsos de impuestos récord: un promedio de más de 1.000 dólares en comparación con el año pasado”, agregó el jefe de Estado.

Presidencia también asegura que el PIB ha aumentado de manera considerable, “impulsado por la agricultura, la manufactura y las políticas inteligentes”, lo que ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Además, debido a los recortes de impuestos, los contribuyentes se están ahorrando alrededor de 3.139 dólares en sus declaraciones, asegura la Casa Blanca.

“He cerrado nuevos acuerdos de comercio justo con países que abarcan la mitad de todo el comercio de Estados Unidos, logrando enormes victorias para los agricultores, ganaderos y productores agrícolas como ningún otro presidente lo ha hecho jamás”, destacó el presidente en su alocución de este día.

El precio de la gasolina ha bajado considerablemente desde hace un año. Foto: sirisakboakaew - stock.adobe.com

“Los habitantes de Iowa podrían ver un aumento salarial de hasta 6.100 dólares por persona durante los próximos años”, se lee en el informe oficial. “El precio medio de una vivienda en Iowa ha bajado un 3,5 % respecto del año pasado y tiende a bajar”, agrega.

“Iowa está recibiendo una inversión de más de 209 millones de dólares en atención médica rural gracias a los republicanos, fortaleciendo a las comunidades en todo el estado”, continúa. “Iowa se ubica entre los 10 primeros lugares con los precios promedio de electricidad más bajos a nivel nacional, brindando energía confiable y asequible a hogares y empresas”.