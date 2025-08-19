Suscribirse

Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 18 de agosto de 2025

Hubo ganadores de premios por un millón de dólares.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 3:42 p. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

El acumulado de la popular lotería estadounidense Powerball, similar al Baloto colombiano o la Lotería Nacional en México, sigue creciendo con el paso de los sorteos sin que ninguno de los apostadores logre acertar a la combinación completa de las seis balotas.

En virtud de lo anterior, el acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para el miércoles 20 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la cifra de 643 millones de dólares, un monto que si se tradujera a pesos colombianos, equivaldría a cerca de 2 billones de pesos. El valor en efectivo para pago inmediato, menos impuestos, está en 290.6 millones de dólares.

Las cifras del sorteo del lunes 18 de agosto de 2025 fueron: 15, 46, 61, 63, 64 y la balota roja tiene el número 1.

Hubo ganadores de un millón de dólares para quienes acertaron 5 cifras, ubicados en Texas y Arizona.

x
El valor del premio mayor se acumula si no hay ganador en el sorteo respectivo. | Foto: Powerball.com

Además, se activó la opción Power Play, con un multiplicador de 3X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

Los boletos se pueden comprar vía electrónica o mediante sucursales físicas.

