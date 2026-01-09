Estados Unidos

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

El rio atmosférico podría afectar a Washington, la Columbia Británica y el sureste de Alaska.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

9 de enero de 2026, 7:30 p. m.
Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.
Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos. Foto: Getty Images

De acuerdo con la información difundida por Newsweek, diferentes localidades de los Estados Unidos se verán afectadas por un rio atmosférico que hará presencia en el territorio norteamericano.

Inundaciones se podrían presentar en Estados Unidos Foto: GETTY

La información que se tiene disponible indica que este fenómeno se conoce como Pineapple Express y tendría lugar desde el fin de semana hasta comienzos de la próxima semana.

El patrón genera nuevas preocupaciones por inundaciones y avalanchas luego de las recientes lluvias y nevadas extremas en toda la región” información de AccuWeather citada por Newsweek.

Fuertes lluvias en la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, que también se podrían extender hasta el noroeste del estado de Washington.

Localidades del oeste de las Montañas Olímpicas también tendrán presencia de este fenómeno, En Oregón se estima que las condiciones no sean tan problemáticas, puede haber poca lluvia o incluso puede que ni siquiera llueva en esa zona.

Se estima que la Isla de Vancouver podría llegar a tener aproximadamente entre 10 y 20 cm de lluvia, también se hace una advertencia, pues esto podría ocasionar inundaciones repentinas que pueden afectar seriamente a los residentes de estos sectores.

En el mes de diciembre en Washington se presentaron inundaciones que provocaron que personas tuvieran que ser rescatadas con botes y helicópteros.

En medio de este tipo de condiciones meteorológicas, lo mejor es aguardar en casa y evitar conducir, porque hacerlo puede suponer un riesgo grande en medio de las fuertes lluvias que se avecinan.

Las localidades que se mencionaron anteriormente no serán las únicas que podrían sufrir inundaciones repentinas, puesto que en otras zonas del país también se activaron las alertas por un sistema de tormentas.

Estados Unidos podría tener inundaciones repentinas. Foto: REUTERS

Información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) indica que habitantes de Wisconsin, Tennessee, Alabama, Luisiana, Misisipi, también ciudades como Green Bay, Birmingham, Jackson y Nashville deben estar alerta frente a los fenómenos que azotarán el sur y el centro del territorio norteamericano.

Como es natural en medio de estos casos, es probable que se puedan producir cortes de energía, cancelaciones y retrasos de vuelos, por lo que es importante que si usted va a viajar hacia o desde algunas de las zonas que se mencionaron anteriormente esté en contacto permanente con su aerolínea para evitar cualquier contratiempo.

Manténgase informado de las alertas que emiten las autoridades a través de sus canales oficiales para estar al tanto de alguna orden de evacuación que eventualmente pueda presentarse.

