Estas fueron las escalofriantes palabras antes de morir, del presunto autor de los ataques de Brown University

Se conocen declaraciones del sujeto que presuntamente habría perpetrado los ataques de Brown University, las había grabado en video, antes de morir.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

7 de enero de 2026, 7:31 p. m.
Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island.
Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. Foto: AP

El Departamento de Justicia reveló las declaraciones del presunto responsable de los lamentables hechos ocurridos en Brown University, donde 2 personas murieron y otras 9 resultaron heridas.

Claudio Neves Valente de nacionalidad portuguesa y con 48 años de edad, habría grabado en video unas declaraciones antes de ser hallado muerto el pasado 18 de diciembre en New Hampshire.

En las declaraciones, el presunto responsable confiesa que él había sido quien disparó en Brown University.

Presunto culpable de tiroteo en la Universidad de Brown
Recompensa e imágenes del presunto culpable Foto: X: @FBIBoston

El hecho ocurrido el 13 de diciembre causó diversas reacciones, el gobernador de Rhode Island afirmó en su momento: “Como padre que ha enviado a sus hijos a la universidad, solo puedo imaginar cómo se sienten las familias en este momento. Y quiero asegurarles que la seguridad y el bienestar de sus hijos y de todos los habitantes de Rhode Island son mi prioridad”.

De acuerdo con lo que se encontró en los videos hallados por las autoridades en la escena, donde también fue encontrado muerto Claudio Neves Valentes, se indica que este sujeto llevaba planeando cerca de seis semestres este ataque.

Pese a eso, los videos encontrados por las autoridades dejan más preguntas que respuestas, pues el sujeto no menciona con claridad cuáles fueron las causas para decidir perpetrar esta acción.

“No voy a pedir disculpas porque durante mi vida nadie me pidió disculpas sinceramente”, dijo Neves Valentes.

De igual manera, este desestimó lo que dijo la comentarista Laura Loomer, afirmando que la persona que estaba involucrada en este suceso había hablado árabe, pues el mismo Neves, indica que no sabe hablar dicha lengua.

También menciona en las grabaciones que “Nunca quise hacerlo en un auditorio. Quería hacerlo en una sala normal”.

Asevera del mismo modo que tuvo muchas oportunidades para realizar esta acción, sin embargo, no lo hacía: “Tuve muchas oportunidades. Especialmente este semestre, tuve muchas oportunidades, pero siempre me acobardaba”.

Con frialdad indica que todo lo que hizo fue un “poco incompetente” pero que por lo menos “se hizo algo”.

El atacante además indica que en medio del tiroteo habría tenido una lesión en un ojo.

Pantallazo pistolero de Universidad Brown
Pantallazos cámaras de seguridad de pistolero de Universidad Brown Foto: X: @FoxNews

Este hecho conmovió profundamente todo el territorio de los Estados Unidos, El gobernador Dan McKee en determinado momento habría dispuesto que banderas ondearan a media asta como homenaje a las víctimas.

Este no es un caso aislado en los Estados Unidos pues, en múltiples ocasiones, se han presentado casos relacionados con tiroteos que dejan víctimas mortales, como lo es el caso del tiroteo en California en medio de una fiesta infantil donde cuatro personas perdieron la vida, en noviembre del 2025.

