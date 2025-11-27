En pleno Día de Acción de Gracias, cuando la mayoría de comercios cierra, muchos se preguntan si podrán conseguir siquiera una taza de café.

En ciudades como Miami y Nueva York, varias cadenas como Starbucks, Dunkin’ y McDonald’s planean operar con horarios reducidos, aunque la disponibilidad dependerá de cada sucursal.

¿Qué lugares estarán abiertos para los que necesitan de un café?

Mientras millones de familias se preparan para celebrar Thanksgiving, una pregunta práctica surge cada año: ¿qué lugares siguen abiertos para quienes necesitan café temprano, un desayuno rápido o una comida improvisada?

En ciudades grandes como Miami y Nueva York, donde el flujo de turistas y residentes no se detiene, cadenas como McDonald’s, Starbucks y Dunkin’ tienden a operar incluso en días festivos, aunque con horarios reducidos, como lo indica Telegram. com.

Para 2025, la tendencia se mantiene. Estas marcas han señalado que buena parte de sus locales abrirán en el feriado, aunque las decisiones finales dependen de cada franquicia y, por lo tanto, los horarios pueden cambiar de una calle a otra.

En Miami, los establecimientos ubicados en zonas turísticas como South Beach, Brickell, Wynwood y el Aeropuerto Internacional de Miami suelen mantenerse activos durante en Día de Acción de Gracias.

La demanda de visitantes y viajeros obliga a que muchas de estas tiendas mantengan al menos un horario parcial.

Los expertos del sector anticipan que varios cafés abrirán desde muy temprano, entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m., aunque algunos podrían cerrar al mediodía.

En el caso de McDonald’s, es habitual que las sucursales más concurridas operen durante todo el día, mientras que las ubicadas en barrios residenciales podrían limitar su servicio.

Nueva York, por su parte, es una ciudad que prácticamente nunca se detiene, y Thanksgiving no es la excepción. Con el desfile de Macy’s atrayendo a miles de turistas, la mayor parte de los cafés y restaurantes de servicio rápido alrededor de Manhattan mantiene operaciones, al menos en parte del día.

Las zonas cercanas a Herald Square, Times Square, Midtown y los principales centros de transporte, como Penn Station o Grand Central, suelen garantizar que cadenas como Starbucks y Dunkin’ permanezcan abiertas.

Sin embargo, incluso en Nueva York, algunos locales reducen su personal y acortan su horario, especialmente hacia la tarde.

Las cadenas de comidas rápidas, a diferencia de los supermercados, operan bajo un esquema flexible.

De ahí que las compañías insistan en que los clientes revisen el localizador oficial en línea o llamen directamente al restaurante que planean visitar.

En muchos casos, los locales tienen horarios especiales que solo aplican para ese día.

Thanksgiving, uno de los pocos días del año en que muchas tiendas operan con horarios especiales.. Foto REUTERS/Maxim Shemetov | Foto: REUTERS

¿Cómo revisar qué locales se encuentran abiertos?

Si quiere revisar qué locales, como cafeterías y comida rápida, estarán abiertos este Thanksgiving y sus horarios exactos, hay sitios seguros para hacerlo, de acuerdo a lo que informa Fox News.

La mejor opción es usar los localizadores oficiales de cada cadena. Muchas grandes franquicias como Starbucks, Dunkin’ o McDonald’s en sus respectivos sitios web o en sus aplicaciones móviles ofrecen una herramienta de store locator (buscador de sucursales).