Estados Unidos

Terror en el aire: pasajero apuñala a dos adolescentes en pleno vuelo desde Chicago

El ataque ocurrió en pleno vuelo comercial que partía de Chicago y obligó a un aterrizaje de emergencia en Nebraska, donde el atacante fue arrestado por las autoridades federales.

Redacción Mundo
28 de octubre de 2025, 7:40 p. m.
Lufthansa es una de las aerolíneas más reconocidas del mundo
El avión, que había salido de Chicago, tuvo que aterrizar de emergencia para atender a las víctimas y detener al agresor | Foto: Facebook/Lufthansa

Momentos de terror se vivieron a bordo de un vuelo doméstico en Estados Unidos cuando un ciudadano indio, que viajaba con una visa de estudiante vencida, apuñaló a dos adolescentes sin motivo aparente.

El avión, que había salido de Chicago, tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia para atender a las víctimas y detener al agresor.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Un vuelo de Lufthansa que salía de Chicago con destino a Fráncfort tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Boston después de que un pasajero, identificado como Praneeth Kumar Usiripalli, de origen indio, atacara con un tenedor a dos adolescentes a bordo.

Usiripalli, quien contaba con una visa de estudiante vencida, apuñaló con un tenedor a un joven de 17 años en el hombro y a otro menor de la misma edad, en la parte posterior de la cabeza.

Además, trató de atacar a un miembro de la tripulación antes de ser reducido.

Ante la gravedad delos hechos, el capitán desvió el vuelo al aeropuerto de Boston, donde Usiripalli fue detenido por las autoridades federales.

Los menores heridos fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro, mientras que el joven atacante enfrenta cargos por agresión con arma peligrosa durante un vuelo.

El implicado no presenta documentos legales vigentes en Estados Unidos y estaba matriculado en un programa de estudios bíblicos, de acuerdo a lo que se informa en el medio digital El Debate.

Pasajero de origen indio agrede a dos adolescentes en pleno vuelo. Las autoridades federales lo detuvieron en Boston | Foto: Getty Images

¿Qué dijo la aerolínea y la tripulación sobre el accidente?

La aerolínea Lufthansa informó que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es su máxima prioridad y que tomaron todas las medidas necesarias para controlar la situación rápidamente.

La tripulación actuó con prontitud para reducir al atacante y mantener el orden durante el vuelo.

El capitán decidió realizar un aterrizaje de emergencia en Boston para entregar al atacante a las autoridades y así garantizar la seguridad de todos en el vuelo.

Lufthansa resaltó que no hubo heridos entre la tripulación ni entre otros pasajeros, y lamentaron profundamente el incidente.

La aerolínea también señaló que cooperará plenamente con las investigaciones y que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad del vuelo.

El incidente reaviva el debate sobre los controles migratorios y la seguridad a bordo de los vuelos en Estados Unidos.

Estados UnidosaerolíneavueloataqueArresto

