Tiempo en la Florida este viernes 15 de agosto: consulte el pronóstico del clima

El día viernes 15 de agosto se anticipa que en Miami habrá un clima soleado, caluroso y húmedo, con condiciones que podrían derivar en tormentas aisladas.

El pronóstico por horas indica un ascenso en la temperatura desde los 27 °C (81 °F) en la madrugada hasta alcanzar máximas de 33 °C (91–92 °F) alrededor de la tarde.

El Servicio Nacional de Metereología (NWS) informa que hay una probabilidad entre el 20% y el 30% de chubascos y tormentas, especialmente en las horas de la tarde, producto del desarrollo de brisas marinas algunas de las cuales podrían desencadenar actividad eléctrica, de acuerdo a lo que se registra en la página del Forecast Weather. gov.

Así mismo, los modelos meteorológicos de alta resolución proyectan que las temperaturas estarán en torno a los low 90s °F (baja de los 90 °F), con índices de calor alcanzando valores de 100 °F, y con temperaturas máximas que podrían acercarse a los 104 °F.

Pese a esto, no se considera que haya necesidad de emitir una alerta climática formal.

¿Cómo se compara con lo típico en agosto?

Aunque agosto suele ser uno de los meses más calurosos en Miami, con temperaturas máximas promedio de 28–31 °C (82–87 °F), de acuerdo a lo que se registra en Weather 25 Ease Weather, la jornada del 15 de agosto parece aún más intensa, con valores térmicos ligeramente superiores y elevados niveles de humedad.

Cielo despejado, ambiente tropical vibrante que sugiere que siguen días calurosos y soleados. | Foto: Getty Images

Qué esperar a lo largo del día

Madrugada: cielo despejado durante la mañana de mañana y se espera una temperatura hacia los 27°C en Miami.

Teniendo en cuenta el viento, la humedad, y otras condiciones climáticas, la sensación térmica será de 33°C.

La probabilidad de lluvias será del 0% y la velocidad del viento será de 14 Km/h.

Medio día - tarde: aumento marcado del calor, máximas de 33 °C; riesgo de chubascos aislados ocasionados por brisas marinas

Tarde - noche: de acuerdo a lo que se registra en la página de Forecast Weather.gov, habrá un ambiente caluroso con un ligero incremento de la posibilidad de tormentas eléctricas hacia la noche, aunque con una cobertura limitada.

Recomendaciones prácticas

Es esencial estar hidratado y usar con frecuencia el protector solar: el calor intenso puede provocar agotamiento o golpe de calor.

Si planea realizar actividades al aire libre entre 12 m y 4 p.m., lleve paraguas o impermeable ligero, por si se presentan chubascos repentinos.