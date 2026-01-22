TikTok evita su prohibición en EE. UU. tras crear una empresa con control mayoritariamente estadounidense

TikTok anunció el jueves que creó una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la compañía evitar una prohibición relacionada con su propiedad china. Llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, la compañía atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos, según indicó en un comunicado.

La nueva estructura responde a una ley aprobada bajo el antecesor del presidente Donald Trump, Joe Biden, que obligó a la empresa china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar una prohibición en su mercado más importante. ByteDance conserva una participación del 19,9 % en la empresa conjunta, y mantiene así su propiedad por debajo del umbral del 20 % estipulado por la ley.

La empresa que adquirió la red social implementará políticas de privacidad y protección de datos. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Silver Lake, Oracle y el fondo de inversión en IA MGX, con sede en Abu Dabi, poseen cada uno participaciones del 15 %. El presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, es un aliado de larga data de Trump. Entre otros inversores figura Dell Family Office, afiliadas de Susquehanna International Group y General Atlantic, además de varias otras firmas.

La empresa conjunta conservará la autoridad de toma de decisiones sobre las políticas de confianza y seguridad y la moderación de contenidos para los usuarios estadounidenses. Por su parte, las entidades globales de TikTok gestionarán la integración del producto a nivel internacional y las actividades comerciales, incluido el comercio electrónico y la publicidad.

Según el acuerdo, los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de Oracle, y su ciberseguridad será auditada por expertos externos en cumplimiento de las normas federales, dijo TikTok.

EE. UU. expresó su temor de que China robara datos personales con su aplicación de videos. Foto: Getty Images

La empresa conjunta estará gobernada por un consejo de siete miembros, de mayoría estadounidense, que incluye al director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, y a ejecutivos de importantes firmas de inversión. Adam Presser fue nombrado director ejecutivo de la nueva entidad, y Will Farrell ejercerá como director de seguridad.

La ley que se aprobó en 2024 surgió cuando legisladores estadounidenses advirtieron que China podría usar TikTok para extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia a través de su algoritmo. Trump, incluso, advirtió sobre la plataforma durante su primera presidencia. Pero el republicano, atribuyendo a la aplicación su atractivo entre los votantes jóvenes, retrasó la entrada en vigor mediante sucesivas órdenes ejecutivas, ampliando por última vez el plazo hasta el 22 de enero.

Donald Trump incluso amenazó con prohibir la aplicación en EE. UU. Foto: AFP

El acuerdo confirma en gran medida un esquema comunicado al personal por Chew el mes pasado. Trump dijo en septiembre que se había acordado una nueva empresa con China que cumpliría los requisitos de la ley. El presidente se refirió específicamente a Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, como un actor clave en el acuerdo. El presidente ejecutivo de Oracle ha estado en el foco por sus tratos con Trump, quien ha involucrado a su viejo amigo en importantes alianzas de IA con OpenAI.

Ellison también ha financiado la reciente toma de control de Paramount por parte de su hijo David y la puja con Netflix por Warner Bros.

Con información de AFP.