TikTok estrena nueva función con videos de un minuto: así funcionará

TikTok lanzó PineDrama, su nueva aplicación independiente para ver miniseries dramáticas con episodios de un minuto de duración que se reproducen en formato vertical.

La nueva plataforma, disponible por el momento en Estados Unidos y Brasil, tiene un diseño idéntico al de TikTok, pero enfocada a este tipo de telenovelas románticas, de suspense o familiares, y ofrece recomendaciones y tendencias.

PineDrama es la entrada de TikTok a este nicho de contenidos, donde ya existen otras plataformas como DramaBox o ReelShort. Sin embargo, los episodios de PineDrama son gratuitos de momento y sin anuncios, mientras que en las otras son de pago, aunque hay algunos capítulos que sirven como ‘demos’ para atraer a los usuarios.

“Lo interesante de esto es que es la primera vez que se lanza sin publicidad y aún no tiene un muro de pago”, ha dicho el fundador de la consultora de ‘streaming’ Owl & Co, Hernán López, a Business Insider. “Es una señal de que el video vertical está evolucionando”, ha matizado.

Sin embargo, no es el primer intento de TikTok de introducirse en este mercado. A finales de 2025, la plataforma lanzó ‘Minis’, una pestaña dentro de la propia aplicación para ver este tipo de formatos.

Los microdramas, cada vez más populares, tratan temas románticos, sobrenaturales o incluso ambos. Entre los títulos más populares de este formato se encuentra ‘Love at First Bite’, con más de 18 millones de visualizaciones. Además, los títulos más famosos de PineDrama, ‘The Officer Fell For Me’, ‘She’s Back’ y ‘Hit the Jackpot! My Broke Chef Is a Billionaire’, suman más de 100 millones de reproducciones.

La consultora Owl & Co. ha estimado que el formato de microdramas generó 1.300 millones de dólares en Estados Unidos en 2025, principalmente por pagos directos de los espectadores. Según Variety, los microdramas podrían generar más de 26 millones de dólares anuales para 2030.

La función que busca mejorar la conexión con amigos y familiares

Recientemente, TikTok presentó una nueva función de Feed Compartido, que permite que amigos y familiares vean el mismo contenido de la plataforma en un mismo espacio basado en intereses comunes, a través la mensajería directa, además de incorporar una nueva opción de Colección Compartida.

La red social propiedad de ByteDance está implementando nuevas formas de conectar y ponerse al día con usuarios afines, amigos y familia, de manera que puedan descubrir contenido basado en sus mismos gustos e intereses de forma conjunta.

En este sentido, TikTok ha presentado un nuevo Feed Compartido, una opción que permite que varias personas puedan ver el mismo contenido de la red social en un mismo espacio, concretamente, una selección de 15 videos que se mostrarán en su chat privado de mensajes directos.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, el contenido del Feed Compartido estará basado en los gustos comunes de los usuarios que acepten la invitación para formar parte del ‘feed’, con base en lo que ven y comentan en la red social, desde vídeos de deportes hasta actividades navideñas o los contenidos de creadores de contenido comunes.

Así, la compañía ha especificado que cada Feed Compartido es exclusivo para quienes están dentro del chat y que los usuarios pueden enviar mensajes, comentar y dar ‘me gusta’ a los vídeos. Finalmente, una vez todos los usuarios hayan visualizado los vídeos del ‘feed’, cada miembro podrá acceder a las métricas, incluyendo los vídeos que gustaron a todos los usuarios en el historial de ‘me gusta’.

