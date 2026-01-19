Tecnología

TikTok estrena nueva función con videos de un minuto: así funcionará

La red social está implementando novedades.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 12:24 a. m.
TikTok lanzó PineDrama, su nueva aplicación independiente para ver miniseries dramáticas con episodios de un minuto de duración que se reproducen en formato vertical.
TikTok lanzó PineDrama, su nueva aplicación independiente para ver miniseries dramáticas con episodios de un minuto de duración que se reproducen en formato vertical. Foto: AFP

TikTok lanzó PineDrama, su nueva aplicación independiente para ver miniseries dramáticas con episodios de un minuto de duración que se reproducen en formato vertical.

La nueva plataforma, disponible por el momento en Estados Unidos y Brasil, tiene un diseño idéntico al de TikTok, pero enfocada a este tipo de telenovelas románticas, de suspense o familiares, y ofrece recomendaciones y tendencias.

PineDrama es la entrada de TikTok a este nicho de contenidos, donde ya existen otras plataformas como DramaBox o ReelShort. Sin embargo, los episodios de PineDrama son gratuitos de momento y sin anuncios, mientras que en las otras son de pago, aunque hay algunos capítulos que sirven como ‘demos’ para atraer a los usuarios.

“Lo interesante de esto es que es la primera vez que se lanza sin publicidad y aún no tiene un muro de pago”, ha dicho el fundador de la consultora de ‘streaming’ Owl & Co, Hernán López, a Business Insider. “Es una señal de que el video vertical está evolucionando”, ha matizado.

Tecnología

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

Tecnología

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

Tecnología

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

Tecnología

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Tecnología

Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

Tecnología

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

Tecnología

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Tecnología

¿Su TikTok está lleno de videos falsos? Así puede identificar si fueron creados con IA para no dejarse engañar en redes sociales

Tecnología

Fifa anuncia que una de las aplicaciones más populares del mundo dará cobertura Copa Mundial 2026

Tecnología

CES 2026: el nuevo formato tipo TikTok que llegará a una plataforma de ‘streaming’

CES 2026: el nuevo formato tipo TikTok que llegará a una plataforma de ‘streaming’

Sin embargo, no es el primer intento de TikTok de introducirse en este mercado. A finales de 2025, la plataforma lanzó ‘Minis’, una pestaña dentro de la propia aplicación para ver este tipo de formatos.

Red social de TikTok en el celular.
Red social de TikTok en el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los microdramas, cada vez más populares, tratan temas románticos, sobrenaturales o incluso ambos. Entre los títulos más populares de este formato se encuentra ‘Love at First Bite’, con más de 18 millones de visualizaciones. Además, los títulos más famosos de PineDrama, ‘The Officer Fell For Me’, ‘She’s Back’ y ‘Hit the Jackpot! My Broke Chef Is a Billionaire’, suman más de 100 millones de reproducciones.

ChatGPT Salud: cómo funciona la nueva propuesta de OpenAI que busca brindar información médica personalizada

La consultora Owl & Co. ha estimado que el formato de microdramas generó 1.300 millones de dólares en Estados Unidos en 2025, principalmente por pagos directos de los espectadores. Según Variety, los microdramas podrían generar más de 26 millones de dólares anuales para 2030.

La función que busca mejorar la conexión con amigos y familiares

Recientemente, TikTok presentó una nueva función de Feed Compartido, que permite que amigos y familiares vean el mismo contenido de la plataforma en un mismo espacio basado en intereses comunes, a través la mensajería directa, además de incorporar una nueva opción de Colección Compartida.

La red social propiedad de ByteDance está implementando nuevas formas de conectar y ponerse al día con usuarios afines, amigos y familia, de manera que puedan descubrir contenido basado en sus mismos gustos e intereses de forma conjunta.

En este sentido, TikTok ha presentado un nuevo Feed Compartido, una opción que permite que varias personas puedan ver el mismo contenido de la red social en un mismo espacio, concretamente, una selección de 15 videos que se mostrarán en su chat privado de mensajes directos.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, el contenido del Feed Compartido estará basado en los gustos comunes de los usuarios que acepten la invitación para formar parte del ‘feed’, con base en lo que ven y comentan en la red social, desde vídeos de deportes hasta actividades navideñas o los contenidos de creadores de contenido comunes.

Así, la compañía ha especificado que cada Feed Compartido es exclusivo para quienes están dentro del chat y que los usuarios pueden enviar mensajes, comentar y dar ‘me gusta’ a los vídeos. Finalmente, una vez todos los usuarios hayan visualizado los vídeos del ‘feed’, cada miembro podrá acceder a las métricas, incluyendo los vídeos que gustaron a todos los usuarios en el historial de ‘me gusta’.

*Con información de Europa Press

Más de Tecnología

Lo que llegó a la orilla en Asturias terminó convirtiéndose en un caso excepcional para la ciencia.

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

El futuro de TikTok en Estados Unidos enfrenta un duro panorama ante su posible prohibición.

TikTok estrena nueva función con videos de un minuto: así funcionará

Un nuevo proyecto espacial apunta a cambiar la forma en que se habita la Luna durante largos periodos.

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

El paso del objeto interestelar evidenció los límites de la anticipación científica.

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Estas soluciones prácticas pueden devolverle al equipo una fluidez notable en su funcionamiento diario.

Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

La misteriosa transformación del cometa 3I/ATLAS. (Foto de referencia)

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

Las publicaciones más comentadas en X tienen algo en común y es su origen en la inteligencia artificial.

Las nuevas imágenes creadas por ChatGPT que están arrasando en los nuevos tuits de X: la razón de su creación

Hoy, con protocolos como TLS, las comunicaciones se blindan mediante cifrado, reduciendo riesgos y ofreciendo mayor privacidad en los dispositivos móviles.

Cuidado con su celular: señales claras de que un hacker podría estar vigilándolo

La sonda Lucy de la NASA realizó un acercamiento al asteroide Donald Johanson.

La NASA revela imágenes inéditas de un raro asteroide que podría ofrecer pistas clave sobre la formación del sistema solar

Noticias Destacadas