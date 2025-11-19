Todas las costas de California están en alerta por fuerte tormenta que se avecina. Las olas podrían ser mortales

Las costas de casi todo el estado de California, en inmediaciones al océano pacífico estadounidense, han recibido alertas meteorológicas que podrían afectar el normal cauce del mar.

Un río atmosférico está impactando el territorio mencionado, causando tormentas en múltiples regiones que podrían causar fuertes lluvias hasta el final de la semana.

las corrientes oceánicas suelen ser engañosas. | Foto: Getty Images

Incluso, gran parte de algunas zonas montañosas podrían presentar nevadas de varios centímetros, afectando vías y limitando la movilidad de dichos sectores.

El peligro de la marea

Las alertas vigentes en las costas de California advierten sobre las peligrosas condiciones para la navegación, debido a los fuertes vientos y el oleaje intenso.

El NWS de Eureka (Servicio Meteorológico Nacional) le pidió a las embarcaciones pequeñas tener cuidado por la fuerte corriente oceánica, que podría volcar el navío y representar un peligro para los tripulantes.

Desde Point St. George hasta Cape Mendocino, pasando por Point Arena, se pronostican vientos de 40 mph y olas que pueden alcanzar los 4 metros.

Por su parte, el NWS de Los Ángeles sostuvo que “cualquier tormenta eléctrica que se forme será capaz de producir vientos locales con fuerza de vendaval y oleaje fuerte, rayos peligrosos, fuertes lluvias con visibilidad reducida y trombas marinas” .

Las lluvias han causado algunas emergencias manejables en la ciudad angelina. | Foto: Getty Images

“Los navegantes deben modificar sus planes para evitar estas condiciones peligrosas. Permanezcan en puerto, busquen refugio seguro, cambien de rumbo y/o aseguren la embarcación para condiciones severas”, añadió la agencia del clima.

Los bañistas también deben tener cuidado extremo, ya que este tipo de corrientes pueden resultar mortales y no se recomienda nadar en estas, incluso si cuenta con experiencia nadando.