Estados Unidos

Todas las costas de California están en alerta por fuerte tormenta que se avecina. Las olas podrían ser mortales

Las olas podrían alcanzar los 4 metros de altura.

Redacción Mundo
19 de noviembre de 2025, 6:51 p. m.
LA JOLLA CA - 09 DE SEPTIEMBRE: Una ola se estrella sobre un acantilado junto a la playa mientras la lluvia y el viento azotan la costa debido al huracán Kay el 9 de septiembre de 2022 en La Jolla, California. La tormenta tropical, que produjo vientos de hasta 109 MPH en la parte este del condado de San Diego, derribó varios árboles y líneas eléctricas y provocó inundaciones. Sandy Huffaker/Getty Images/AFP (Foto de Sandy Huffaker/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP)
Dichas olas suelen ser peligrosas para embarcaciones y bañistas. | Foto: Getty Images via AFP

Las costas de casi todo el estado de California, en inmediaciones al océano pacífico estadounidense, han recibido alertas meteorológicas que podrían afectar el normal cauce del mar.

Contexto: Tormenta golpea California con riesgo extremo de inundaciones y deslizamientos: autoridades emiten evacuaciones

Un río atmosférico está impactando el territorio mencionado, causando tormentas en múltiples regiones que podrían causar fuertes lluvias hasta el final de la semana.

x
las corrientes oceánicas suelen ser engañosas. | Foto: Getty Images

Incluso, gran parte de algunas zonas montañosas podrían presentar nevadas de varios centímetros, afectando vías y limitando la movilidad de dichos sectores.

El peligro de la marea

Las alertas vigentes en las costas de California advierten sobre las peligrosas condiciones para la navegación, debido a los fuertes vientos y el oleaje intenso.

El NWS de Eureka (Servicio Meteorológico Nacional) le pidió a las embarcaciones pequeñas tener cuidado por la fuerte corriente oceánica, que podría volcar el navío y representar un peligro para los tripulantes.

Desde Point St. George hasta Cape Mendocino, pasando por Point Arena, se pronostican vientos de 40 mph y olas que pueden alcanzar los 4 metros.

Contexto: Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 enfrentan polémica por la inclusión de atletas trans en California

Por su parte, el NWS de Los Ángeles sostuvo que “cualquier tormenta eléctrica que se forme será capaz de producir vientos locales con fuerza de vendaval y oleaje fuerte, rayos peligrosos, fuertes lluvias con visibilidad reducida y trombas marinas” .

x
Las lluvias han causado algunas emergencias manejables en la ciudad angelina. | Foto: Getty Images

“Los navegantes deben modificar sus planes para evitar estas condiciones peligrosas. Permanezcan en puerto, busquen refugio seguro, cambien de rumbo y/o aseguren la embarcación para condiciones severas”, añadió la agencia del clima.

Los bañistas también deben tener cuidado extremo, ya que este tipo de corrientes pueden resultar mortales y no se recomienda nadar en estas, incluso si cuenta con experiencia nadando.

Igualmente, se recomienda no hacerse al lado de las orillas ya que las olas podrían alcanzar los puntos límites y el peligro sería mayor para las personas.

