Tormenta invernal en EE. UU.: alertan por fuertes nevadas, vientos extremos y cortes de energía en estos estados

Varios estados de Estados Unidos han emitido alertas por el clima de invierno que se aproxima a la región y puede representar cambios en los planes y en la vida de los ciudadanos. Estas advertencias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), podría extenderse para los próximos días.

De acuerdo con la agencia climática, se espera que caiga alrededor de 50 centímetros de nieve en varios estados del país para el inicio de la semana. Durante pasado el sábado y el domingo, se emitieron advertencias similares.

Las alertas van dirigidas a los residentes de Oregón, Washington, Montana, Utah y Wyoming. Allí se pueden registrar fuertes tormentas de nieve y condiciones peligrosas, especialmente para los viajeros que pretender tomar carretera.

Las nevadas estarán acompañas de fuertes vientos. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, el NWS estableció que también habrá fuertes vientos que, combinados con las nevadas, podrían causar conducciones peligrosas y cierres de algunas carreteras para evitar accidentes viales.

Las condiciones climáticas también afectarán infraestructuras públicas y, posiblemente, el suministro de energía para los estados mencionados. Hasta ahora, hay varias regiones y ciudades que se están preparando para cortes de electricidad, provocados por caídas de árboles y de cables.

El fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que caerían hasta 50 centímetros de nieve en regiones cercanas de las Cascadas del Sur de Oregón, como el Lago del cráter, el Lago Crescent y el Lago Diamante. Regiones que están por encima de los 1.800 metros sobre el nivel del mar.

El NWS ha advertido sobre los peligros de manejar en condiciones climáticas de invierno. | Foto: Getty Images

Ahora, las alertas ara esta semana indican que pueden caer entre 10 y 20 centímetros de nieve, también en regiones como las Montañas Azules del Norte de Oregón y las Montañas Azules del Noroeste de Washington, las cuales están por encima de los 1.400 metros sobre el nivel del mar.

“Tengan cuidado si conducen por la I-90 u otras carreteras en esta área”, declaró el NWS de Oregón en un comunicado al respecto. E instó a los residentes de las regiones mencionadas a “reducir la velocidad y tener precaución” en caso de que salgan en carro.

“Viajar podría ser difícil debido a períodos de nevadas moderadas a fuertes”, también se lee en el informe.

Se insta a las personas a no salir en carro. | Foto: Getty Images via AFP

En Montana, se esperan para esta semana precipitaciones entre 5 y 10 centímetros de nieve en zonas bajas, y hasta 15 centímetros en zonas montañosas como las montañas Big Hole, Centennial, Bear River Range y Caribou Range, donde también se registrarán viento de 64 kilómetros por hora.

Para los casos de Utah y Wyoming la situación es similar. Las nevadas podrían alcanzar los 10 centímetros en zonas bajas, y superior a los 20 centímetros en las montañas.