Emiten alertas para California y otros estados ante clima invernal persistente. “Las heladas podrían dañar vegetación y tuberías”

Las temperaturas pueden bajar de los 0° C.

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 3:04 p. m.
La vegetación al aire libre suele ser la más afectada en dichas condiciones. | Foto: Getty Images

En varias zonas de Estados Unidos se están presentando climas invernales cada vez más constantes con bajones de temperaturas que resultan heladas, las cuales pueden ser adversas si no se toman las precauciones debidas en pleno otoño.

Contexto: Mapa del frío extremo: los estados de EE. UU. que sufrirán las peores heladas de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de helada para regiones del estado de Wisconsin.

La oficina del NWS en el condado de Green Bay advirtió que “las partes central, central este y noreste del estado podrían tener temperaturas entre los -1°C y los -2°C, lo que resultaría en la formación de heladas”.

Por su parte, en Kansas hay advertencia de las mismas condiciones meteorológicas hasta las 11:00 a. m. del martes 21 de octubre para los condados de Cheyenne, Rawlins, Sherman, Thomas, Wallace, Logan, Greeley y Wichita en Kansas, y Dundy y Hitchcock en Nebraska.

La heladas en California

Si bien el estado de la Costa Este no sufre la inclemencia de las bajas temperaturas como en otros lugares de EE. UU., el clima sí se puede tornar frío y helado causando varias afectaciones.

Contexto: Científicos descubren que el hielo podría generar electricidad; sería clave para entender el origen de los rayos durante tormentas

En la costa norte de California, en el condado de Humoldt, la pequeña ciudad de Eureka tendrá temperaturas de 0°C en las zonas de Trinity, Peanut, Forest Glen y Hayfork.

Las bajas temperaturas causan afectación en la vegetación, sobre todo cuando se da en épocas donde las plantas aun no se adatan al frío | Foto: Getty Images

Igualmente, siguiendo en el norte del estado, el NWS de Medford confirmó que que la alerta aplica para el condado de Siskiyou, e impacta territorios en Callahan, Hilt, Weed, Fort Jones, Yreka, Scott Bar, Etna, Greenview y Klamath River.

Las consecuencias de las heladas

Este tipo de climas puede ser perjudicial para la vegetación al aire libre y algunos cultivos, por lo que las agencias climáticas recomiendan proteger dichas plantas para que sufran el menor daño posible.

Estas temperaturas suelen impactar los vidrios de las viviendas. | Foto: Getty Images

Además, es posible que las heladas congelen tuberías con estructuras frágiles, y de esta manera se quiebren o rompan frente a algún paso brusco del agua.

Las autoridades recomiendan a la población estar pendientes de los anuncios de las agencias climáticas y seguir preparándose para la ya cada vez más cercana temporada de invierno.

2. Emiten alertas para California y otros estados ante clima invernal persistente. "Las heladas podrían dañar vegetación y tuberías"

Redacción Mundo
EE. UU. dejará de validar el género X en pasaportes y así deberá actualizar el suyo

