Estados Unidos
Mapa del frío extremo: los estados de EE. UU. que sufrirán las peores heladas de 2025
Alerta sobre un invierno extremo en EE. UU. con heladas en el norte y sequías severas en el sur.
Estados Unidos se prepara para la última estación del año: el invierno, que llegará con su habitual frío al norte del país, mientras que el sur deberá afrontar condiciones secas.
Pero según el más reciente pronóstico entregado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), se encendieron las alarmas entre millones de habitantes de Estados Unidos debido a las condiciones extremas que podrían presentarse.
La entidad anticipó que este sería un invierno con temperaturas aún más bajas de lo acostumbrado, lo que podría afectar el trabajo de varios sectores de vital importancia en diferentes regiones del país.
En concreto, se prevé que ciudades como Boston, Nueva York o Filadelfia experimenten una baja considerable en las temperaturas, además de fuertes precipitaciones. Mientras tanto, las ciudades del sur del país, como San Antonio, Los Ángeles o Phoenix, enfrentarán una intensa sequía durante el cierre del año.
La NOAA advirtió que, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el clima presentará una gran variabilidad que impactará a millones de trabajadores, estudiantes y ciudadanos, convirtiéndose en un factor clave para la planificación de actividades cotidianas.
La predicción de la NOAA fue corroborada y respaldada por otros expertos climatológicos, quienes también advirtieron que zonas del valle de Ohio y el sur de los Grandes Lagos podrían experimentar un invierno más húmedo. Por su parte, el estado de Alaska también registraría un periodo inusualmente húmedo en comparación con los del sur del país.
Estos serán los estados que experimentarán los cambios más extremos
Los territorios ubicados más al norte sufrirán fuertes heladas, especialmente las zonas fronterizas con Canadá, que están en alerta por temperaturas extremadamente bajas, como:
- Minnesota
- Wisconsin
- Dakota del Norte
- Michigan.
En contraste, los estados del sur estarán en riesgo de sequías e incendios forestales debido a temperaturas más cálidas, entre ellos:
- Florida
- El sur de Georgia
- Alabama
- La franja suroeste desde Arizona hasta el sur de California.
Otra de las grandes preocupaciones es que algunas de las zonas que experimentarán una fuerte baja en las temperaturas son vitales para la agricultura del país, por lo que se requiere un manejo óptimo de las cosechas para evitar una nueva emergencia económica o alimentaria.
Los gobiernos locales son los encargados de gestionar cómo se manejarán los territorios, puesto que cada estado pasará por una condición climatológica especial y única.