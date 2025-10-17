Estados Unidos se prepara para la última estación del año: el invierno, que llegará con su habitual frío al norte del país, mientras que el sur deberá afrontar condiciones secas.

Pero según el más reciente pronóstico entregado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), se encendieron las alarmas entre millones de habitantes de Estados Unidos debido a las condiciones extremas que podrían presentarse.

La entidad anticipó que este sería un invierno con temperaturas aún más bajas de lo acostumbrado, lo que podría afectar el trabajo de varios sectores de vital importancia en diferentes regiones del país.

En concreto, se prevé que ciudades como Boston, Nueva York o Filadelfia experimenten una baja considerable en las temperaturas, además de fuertes precipitaciones. Mientras tanto, las ciudades del sur del país, como San Antonio, Los Ángeles o Phoenix, enfrentarán una intensa sequía durante el cierre del año.

La NOAA advirtió que, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el clima presentará una gran variabilidad que impactará a millones de trabajadores, estudiantes y ciudadanos, convirtiéndose en un factor clave para la planificación de actividades cotidianas.

La predicción de la NOAA fue corroborada y respaldada por otros expertos climatológicos, quienes también advirtieron que zonas del valle de Ohio y el sur de los Grandes Lagos podrían experimentar un invierno más húmedo. Por su parte, el estado de Alaska también registraría un periodo inusualmente húmedo en comparación con los del sur del país.

En parte, los incendios de inicio de año en Los Ángeles fueron provocados por las temperaturas que trae consigo el invierno. | Foto: Red social X: API

Estos serán los estados que experimentarán los cambios más extremos

Los territorios ubicados más al norte sufrirán fuertes heladas, especialmente las zonas fronterizas con Canadá, que están en alerta por temperaturas extremadamente bajas, como:

Minnesota

Wisconsin

Dakota del Norte

Michigan.

En contraste, los estados del sur estarán en riesgo de sequías e incendios forestales debido a temperaturas más cálidas, entre ellos:

Florida

El sur de Georgia

Alabama

La franja suroeste desde Arizona hasta el sur de California.

Otra de las grandes preocupaciones es que algunas de las zonas que experimentarán una fuerte baja en las temperaturas son vitales para la agricultura del país, por lo que se requiere un manejo óptimo de las cosechas para evitar una nueva emergencia económica o alimentaria.