Suscribirse

Estados Unidos

Tormentas con “efecto lago” golpearán EE. UU. con lluvias extremas y riesgo de inundaciones: estos son los estados afectados

Las lluvias se presentarán durante esta semana, con varias precipitaciones en diversos estados del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 3:23 a. m.
Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
En más de una docena de estados se registrarán varios tipos de lluvias. | Foto: Agencia: 123rf

Los servicios de meteorología de Norte América han hecho un seguimiento de la tormenta que se desplaza entre Canadá en los últimos días y que va a provocar lluvias peligrosas en varios estados de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) aseguró que el inestable clima, con tormentas con efecto de lago y otros peligros, se evidenciarán hasta el próximo viernes.

El “efecto lago” es común cuando hay nieve en la región de los Grandes Lagos (grupo de cinco lagos: Superior, Míchigan, Hurón, Erie y Ontario; en la frontera de los dos países), pero puede provocar lluvias también cuando el clima es más cálido que en invierno u otoño.

x
El mapa del NWS que indica las posibles precipitaciones en Estados Unidos esta semana. | Foto: Tomada de Newsweek/Servicio Meteorológico Nacional

“Una tormenta que se desplaza por el sureste de Canadá traerá lluvias generalizadas y tormentas eléctricas aisladas al noreste de Estados Unidos hoy”, expresó el servicio meteorológico en una publicación de Facebook este miércoles, 22 de octubre.

“Se esperan chubascos y tormentas eléctricas con efecto lago a sotavento de los Grandes Lagos hasta el viernes”, continúa.

Contexto: Emiten alertas para California y otros estados ante clima invernal persistente. “Las heladas podrían dañar vegetación y tuberías”

En el comentario, el NWS también compartió un mapa que muestra que más de una docena de estados sufrirán del mal clima durante esta semana.

Así las cosas, se podrán registrar fuertes tormentas en Michigan, Indiana, Ohio, Virginia Occidental y Connecticut. Hay altas probabilidades de precipitaciones mixtas en los estados de Wisconsin y Minnesota.

Vehículos circulan por las aguas de las inundaciones tras el paso del huracán Milton en el lago Maggiore, Florida, el 10 de octubre de 2024. Al menos 10 personas murieron después de que el huracán Milton
El "efecto lago" puede provocar inundaciones. | Foto: AFP

Así mismo, es posible que se presenten tormentas eléctricas en Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Maine y Rhode Island.

La mayor preocupación de las lluvias con efecto lago es que estas provoquen inundaciones. Sin embargo, en regiones de sequía como al oeste del estado de Nueva York, las lluvias serán beneficiosas.

Contexto: Mapa del frío extremo: los estados de EE. UU. que sufrirán las peores heladas de 2025

“Fuertes lluvias con efecto lacustre durante esta noche al noreste del lago Erie el jueves y la noche del jueves. Precipitaciones totales de 2 a 4 pulgadas, con posibles cantidades mayores donde persistan las lluvias lacustres”, publicó el NWS con sede en Búfalo, una ciudad en Nueva York.

Lluvias en Colombia este puente de agosto.
Se recomienda a las personas informarse sobre el clima de esta semana. | Foto: 123rf

“Es posible que se forme una franja de fuertes lluvias con efecto lago y tormentas eléctricas a lo largo de la orilla del lago durante la noche”, amplió por su parte el servicio meteorológico de Cleveland, en Ohio.

Contexto: El NWS emite alerta de viaje para más de un millón de conductores en 7 estados de EE. UU.; podrían presentarse varios accidentes

“Se esperan precipitaciones de 2,5 a 7,6 cm hasta el jueves, con posibles precipitaciones localmente mayores. Si bien no se esperan inundaciones generalizadas, es posible que se formen charcos en las carreteras donde se producen las lluvias más intensas”, agregó en un informe publicado.

Las lluvias inician este miércoles en Grandes Lagos y se extenderán a varias regiones durante el transcurso de la semana. Pese a que no se han emitido alertas importantes, las agencias del clima instan a las personas a mantenerse informadas sobre las actualizaciones de las tormentas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió ‘A la Luz de los Héroes’, la cena que recauda becas y esperanza para los hijos de uniformados caídos

2. Tormentas con “efecto lago” golpearán EE. UU. con lluvias extremas y riesgo de inundaciones: estos son los estados afectados

3. Destierran a figura del ciclismo colombiano: se quedó sin equipo y el futuro le oscurece

4. Canal y hora para ver a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic: segunda fecha de la NBA

5. Yina Calderón confesó que Westcol le debe dinero por su pelea en ‘Stream Fighters’; esta sería la millonaria cifra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosClima

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.