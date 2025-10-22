Tormentas con “efecto lago” golpearán EE. UU. con lluvias extremas y riesgo de inundaciones: estos son los estados afectados

Los servicios de meteorología de Norte América han hecho un seguimiento de la tormenta que se desplaza entre Canadá en los últimos días y que va a provocar lluvias peligrosas en varios estados de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) aseguró que el inestable clima, con tormentas con efecto de lago y otros peligros, se evidenciarán hasta el próximo viernes.

El “efecto lago” es común cuando hay nieve en la región de los Grandes Lagos (grupo de cinco lagos: Superior, Míchigan, Hurón, Erie y Ontario; en la frontera de los dos países), pero puede provocar lluvias también cuando el clima es más cálido que en invierno u otoño.

El mapa del NWS que indica las posibles precipitaciones en Estados Unidos esta semana. | Foto: Tomada de Newsweek/Servicio Meteorológico Nacional

“Una tormenta que se desplaza por el sureste de Canadá traerá lluvias generalizadas y tormentas eléctricas aisladas al noreste de Estados Unidos hoy”, expresó el servicio meteorológico en una publicación de Facebook este miércoles, 22 de octubre.

“Se esperan chubascos y tormentas eléctricas con efecto lago a sotavento de los Grandes Lagos hasta el viernes”, continúa.

En el comentario, el NWS también compartió un mapa que muestra que más de una docena de estados sufrirán del mal clima durante esta semana.

Así las cosas, se podrán registrar fuertes tormentas en Michigan, Indiana, Ohio, Virginia Occidental y Connecticut. Hay altas probabilidades de precipitaciones mixtas en los estados de Wisconsin y Minnesota.

El "efecto lago" puede provocar inundaciones. | Foto: AFP

Así mismo, es posible que se presenten tormentas eléctricas en Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Maine y Rhode Island.

La mayor preocupación de las lluvias con efecto lago es que estas provoquen inundaciones. Sin embargo, en regiones de sequía como al oeste del estado de Nueva York, las lluvias serán beneficiosas.

“Fuertes lluvias con efecto lacustre durante esta noche al noreste del lago Erie el jueves y la noche del jueves. Precipitaciones totales de 2 a 4 pulgadas, con posibles cantidades mayores donde persistan las lluvias lacustres”, publicó el NWS con sede en Búfalo, una ciudad en Nueva York.

Se recomienda a las personas informarse sobre el clima de esta semana. | Foto: 123rf

“Es posible que se forme una franja de fuertes lluvias con efecto lago y tormentas eléctricas a lo largo de la orilla del lago durante la noche”, amplió por su parte el servicio meteorológico de Cleveland, en Ohio.

“Se esperan precipitaciones de 2,5 a 7,6 cm hasta el jueves, con posibles precipitaciones localmente mayores. Si bien no se esperan inundaciones generalizadas, es posible que se formen charcos en las carreteras donde se producen las lluvias más intensas”, agregó en un informe publicado.