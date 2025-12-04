Luego de casi cinco años de investigación, un sospechoso fue capturado por las autoridades y señalado de presuntamente colocar bombas caseras cerca del Capitolio de Estados Unidos —en Washington D. C.— el 5 de enero del 2021, de acuerdo con la información del Departamento de Justicia.

Funcionarios del departamento anunciaron que este jueves, en horas de la mañana, capturaron a Brian Cole Jr., de 30 años, quien ahora enfrenta cargos por usar un artefacto explosivos. Además, los oficiales ampliaron que se podrían agregar más delitos a medida que avancen las investigaciones.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi; el director del FBI, Kash Patel; y el subdirector del FBI, Dan Bongino. | Foto: Getty Images

La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que la indagación sobre lo sucedido es “muy activa y está en curso”, ante los periodistas que acudieron a una rueda de prensa este mismo jueves, 4 de diciembre. Al tiempo, aprovechó para criticar a los funcionarios de la anterior administración de Joe Biden por no resolver el caso con prontitud.

La fiscal alegó que el Gobierno de Donald Trump le dio prioridad a este caso y las autoridades, basados en las pistas ya existentes, lograron mayores avances, resaltando que no necesitaron de información nueva para dar con el paradero del sospechoso.

Las autoridades criticaron a la administración de Biden por la inactividad en el caso. | Foto: Getty Images

“La total inacción en este caso en la capital de nuestra nación socavó la confianza pública en nuestras agencias policiales”, sentenció Bondi ante la prensa. “Este caso sin resolver languideció durante cuatro años hasta que (Kash) Patel y el subdirector (Dan) Bongino llegaron al FBI”.

Estos dos últimos son el director del FBI y el subdirector de la entidad, respectivamente.

El sospechoso fue identificado como Brian Cole Jr., de 30 años. | Foto: Tomada de Fox News/FBI

¿Qué ocurrió en el 2021?

Para esos días, varios manifestantes se tomaron las calles de Washington D. C. para protestar por las elecciones presidenciales del 2020, donde ganó el demócrata Joe Biden. Ese día, las autoridades locales descubrieron bombas caseras cerca de los comités de los demócratas y de los republicanos.

Las cámaras de seguridad detallaron a un hombre sin identificar que puso los explosivos alrededor de 16 horas antes de que los oficiales las hallaran aun sin explotar. Pese a que la identidad del criminal se desconoció por todo este tiempo, en las imágenes se veía que vestía con sudadera gris, zapatillas de marca Nike, usaba gafas y una mascarilla para esconder su rostro, además de portar un par de guantes en sus manos.

Semanas después, casi a finales de febrero de ese año, el caso se congeló, según el Congreso, debido a la falta de pistas que permitieran hallazgos relevantes.

Las autoridades no requirieron de nuevas pistas para dar con el sospechoso. | Foto: Tomada de Fox News/FBI

La falta de atención que recibió el caso levantó alertas del ala republicana y los partidarios de Trump. Antes de unirse al FBI, Bongino insinuó que la colocación de las bombas fue un “trabajo interno”, haciendo referencia a sospechas de que la administración de ese entonces no estaba siendo transparente con la verdad de lo ocurrido.

Además, al ahora director del FBI aseveró, en una entrevista con Fox News en mayo de este año, que las autoridades estaban “cercando” —es decir, protegiendo— al presunto culpable.