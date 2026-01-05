Estados Unidos

Tras crisis aérea por Venezuela, aerolíneas de Estados Unidos refuerzan vuelos al Caribe oriental

El cierre temporal del espacio aéreo tras la acción militar estadounidense en Venezuela obligó a suspender decenas de vuelos en el Caribe oriental. Con la reapertura, varias aerolíneas de Estados Unidos aumentaron frecuencias y capacidad para atender la alta demanda y reubicar a miles de pasajeros afectados.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

5 de enero de 2026, 1:37 p. m.
Aerolíneas de Estados Unidos reforzaron vuelos y capacidad hacia el Caribe oriental tras la reapertura del espacio aéreo, luego de las interrupciones provocadas por la crisis en Venezuela.
Foto: Getty Images

Una crisis aérea desencadenada por la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, tuvo un impacto inmediato en el tráfico aéreo del Caribe oriental, dejando a miles de viajeros varados tras el cierre temporal del espacio aéreo en varios países de la región.

Una vez levantadas las restricciones por parte de la Administración Federal de Aviación, FAA, las aerolíneas estadounidenses respondieron con un refuerzo de vuelos, mayor capacidad y ajustes operativos para restablecer la conectividad, en plena temporada alta.

Aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale en 2026: nuevas rutas, salas VIP y mejoras para viajeros

Actualización concreta de expansión de vuelos al Caribe oriental en 2026

Tras el levantamiento de las restricciones en el espacio aéreo del Caribe oriental decretado por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) y la reapertura de vuelos el 4 de enero de 2026, varias aerolíneas han reorganizado y ampliado sus operaciones.

El objetivo es restablecer conectividad e incrementar frecuencias hacia la región más demandada por viajeros durante la temporada alta, de acuerdo a lo que ha informado Newsweek.

Mundo

“El petróleo va a fluir como debería”: Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

Gente

Incómodo instante en concierto de Shakira tras reacción de un fan; críticas por inesperado beso que le dio: “Se pasan”

Mundo

🔴 En vivo |Nicolás Maduro y Cilia Flores llegan al Tribunal Federal de Nueva York hoy, reacciones a su captura y últimas noticias

Nación

La historia de la mujer cartagenera que murió en medio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela: “Yohana era una mujer buena, trabajadora”

American Airlines fue una de las primeras en responder a esta situación al anunciar no solo la restauración de sus vuelos, sino también un esfuerzo extraordinario para mover a los pasajeros afectados.

Según un comunicado oficial, la aerolínea sumó miles de asientos adicionales y decenas de vuelos extra para reforzar la conectividad con destinos como San Juan, Antigua, St. Maarten, St. Lucia o Barbados, entre otros puntos del Caribe.

Las operaciones combinan entradas y salidas directas, con varios vuelos adicionales entre los EE. UU. y estas islas, y en algunos casos vuelos interinsulares inéditos para esta temporada.

De forma paralela, Delta Air Lines comunicó que añadirá una proporción significativa de capacidad adicional a su red en el Caribe, con miles de asientos extra programados para ayudar a absorber el tránsito mientras los horarios se estabilizan después de las cancelaciones y reprogramaciones.

Aviones comerciales en operaciones regulares hacia destinos del Caribe oriental, luego del refuerzo de vuelos anunciado por aerolíneas de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Este tipo de medidas son inusuales para esta época del año y ponen de manifiesto la elasticidad con la que las aerolíneas están reaccionando a cambios repentinos en el entorno geopolítico y operativo.

Otras compañías, aunque sin anuncios tan detallados, han indicado que esperan normalizar sus servicios, con líneas como JetBlue, Spirit y United Airlines actualizando sus itinerarios conforme la FAA y los controladores aéreos confirman la apertura completa del espacio aéreo.

Este movimiento estratégico de las aerolíneas no solo responde a una necesidad inmediata de evacuar y reubicar pasajeros tras una interrupción sin precedentes, sino que también se alinea con un refuerzo de conectividad entre el Caribe oriental y mercados clave en Estados Unidos.

Estados Unidos cobrará 45 dólares a quienes no tengan un documento esencial para viajar: así funcionará el nuevo pago en los aeropuertos

Para viajeros planificando este invierno o próximos meses, la ventana clave es desde enero hasta marzo/abril de 2026, un periodo en el que la mayoría de las expansiones entran en vigor.

El movimiento de la FAA el 4 de enero marcó el reinicio de vuelos en islas que habían visto sus operaciones suspendidas, y desde entonces las aerolíneas han añadido vuelos adicionales diariamente para recuperar el flujo normal de pasajeros.

