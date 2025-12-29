Estados Unidos

Estados Unidos cobrará 45 dólares a quienes no tengan un documento esencial para viajar: así funcionará el nuevo pago en los aeropuertos

Las autoridades han fortalecido los sistemas de verificación de la identidad en los vuelos.

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 10:44 p. m.
Las personas deben presentar su RealID para tomar un vuelo nacional.
Las personas deben presentar su RealID para tomar un vuelo nacional. Foto: 123RF

Estados Unidos implementó una identificación que le permite a los ciudadanos viajar en vuelos nacionales presentando el documento, sin necesidad de portar una licencia de conducción o el pasaporte. La iniciativa ha sido impulsada por el Gobierno como la única alternativa para poder abordar un vuelo nacional.

Se trata de la tarjeta RealID, que es similar a la licencia de conducir, pero se identifica por una estrella dorada que verifica la identidad del individuo. Pese a que los estadounidenses aún pueden presentar su pasaporte en los aeropuertos, podría representar demoras y revisiones extra, por lo que es más ágil viajar con este documento.

Agentes de la TSA se preparan para aplicar la nueva tarifa a viajeros sin REAL ID.
El pago se solicita a quienes no tengan su RealID. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La medida también tiene el objetivo de evitar que los extranjeros indocumentados se muevan por el país por medio de vuelos, debido a que para pedir la RealID se debe dar evidenciar del estatus regular en Estados Unidos.

Gobierno de Trump revela millones de salidas y deportaciones de extranjeros, e impulsa su insólita estrategia con incentivos económicos

No obstante, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) informó que, a partir del 1 de febrero del 2026, los viajeros podrán pagar una tarifa de 45 dólares para poder tomar un vuelo nacional sin necesidad del documento en mención.

El monto a pagar será destinado para “usar un sistema de verificación de identidad alternativo modernizado, TSA ConfirmID, para establecer la identidad en los puntos de control de seguridad a partir del 1 de febrero de 2026“, asegura un comunicado al respecto publicado en la página web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

x
La TSA presentó la medida que entra en vigor el 1 de febrero del 2026. Foto: Gado via Getty Images

“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar TSA ConfirmID durante un período de viaje de 10 días“, detalla el informe. ”La TSA insta a quienes no tengan una REAL ID a programar una cita en su DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) local para actualizar su identificación lo antes posible“.

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

“Todos los viajeros sin una identificación válida, incluyendo aquellos que presenten una licencia de conducir o identificación estatal que no cumpla con los requisitos de REAL ID, serán remitidos al proceso opcional TSA ConfirmID para la verificación de identidad al momento del check-in y antes de pasar por el control de seguridad“, continúa el comunicado.

x
Las personas que paguen el monto serán sometidos a otro tipo de revisión. Foto: SOPA Images / Colaborador/Getty Images - Andrew Wevers / Colaborador/Getty Images

Los documentos válidos para poder tomar un vuelo hacia otra ciudad dentro de Estados Unidos son:

EE.UU. emite advertencia de seguridad aérea por aumento de actividad militar alrededor de Venezuela
  • Licencias de conducir que cumplan con REAL ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente)
  • Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada (EID) emitida por el estado
  • Pasaporte estadounidense
  • Tarjeta de pasaporte estadounidense
  • Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)
  • Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
  • Tarjeta de residente permanente
  • Tarjeta de cruce de frontera
  • Una identificación con fotografía aceptable emitida por una  nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal , incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC)
  • Tarjeta PIV HSPD-12
  • Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
  • Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá
  • Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC)
  • Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (I-766)
  • Credencial de marino mercante de EE. UU.
  • Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC)

