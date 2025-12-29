Estados Unidos implementó una identificación que le permite a los ciudadanos viajar en vuelos nacionales presentando el documento, sin necesidad de portar una licencia de conducción o el pasaporte. La iniciativa ha sido impulsada por el Gobierno como la única alternativa para poder abordar un vuelo nacional.

Se trata de la tarjeta RealID, que es similar a la licencia de conducir, pero se identifica por una estrella dorada que verifica la identidad del individuo. Pese a que los estadounidenses aún pueden presentar su pasaporte en los aeropuertos, podría representar demoras y revisiones extra, por lo que es más ágil viajar con este documento.

El pago se solicita a quienes no tengan su RealID. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La medida también tiene el objetivo de evitar que los extranjeros indocumentados se muevan por el país por medio de vuelos, debido a que para pedir la RealID se debe dar evidenciar del estatus regular en Estados Unidos.

Gobierno de Trump revela millones de salidas y deportaciones de extranjeros, e impulsa su insólita estrategia con incentivos económicos

No obstante, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) informó que, a partir del 1 de febrero del 2026, los viajeros podrán pagar una tarifa de 45 dólares para poder tomar un vuelo nacional sin necesidad del documento en mención.

El monto a pagar será destinado para “usar un sistema de verificación de identidad alternativo modernizado, TSA ConfirmID, para establecer la identidad en los puntos de control de seguridad a partir del 1 de febrero de 2026“, asegura un comunicado al respecto publicado en la página web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La TSA presentó la medida que entra en vigor el 1 de febrero del 2026. Foto: Gado via Getty Images

“Los viajeros podrán pagar 45 dólares para usar TSA ConfirmID durante un período de viaje de 10 días“, detalla el informe. ”La TSA insta a quienes no tengan una REAL ID a programar una cita en su DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) local para actualizar su identificación lo antes posible“.

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

“Todos los viajeros sin una identificación válida, incluyendo aquellos que presenten una licencia de conducir o identificación estatal que no cumpla con los requisitos de REAL ID, serán remitidos al proceso opcional TSA ConfirmID para la verificación de identidad al momento del check-in y antes de pasar por el control de seguridad“, continúa el comunicado.

Las personas que paguen el monto serán sometidos a otro tipo de revisión. Foto: SOPA Images / Colaborador/Getty Images - Andrew Wevers / Colaborador/Getty Images

Los documentos válidos para poder tomar un vuelo hacia otra ciudad dentro de Estados Unidos son:

EE.UU. emite advertencia de seguridad aérea por aumento de actividad militar alrededor de Venezuela

Licencias de conducir que cumplan con REAL ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente)

Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada (EID) emitida por el estado

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce de frontera

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal , incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC)

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (I-766)

Credencial de marino mercante de EE. UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC)