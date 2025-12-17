Estados Unidos

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

La TSA advierte qué regalos y alimentos navideños pueden ser retenidos en los aeropuertos de EE. UU. durante los viajes de fin de año y cómo evitar problemas en el control de seguridad.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de diciembre de 2025, 6:58 p. m.
Se debe tener claro qué evitar para que la TSA no confisque regalos de fin de año.
Se debe tener claro qué evitar para que la TSA no confisque regalos de fin de año. Foto: Composición Semana/ Gety Images

Durante la temporada navideña en Estados Unidos, los viajeros que planean volar con regalos y alimentos enfrentan reglas estrictas de la Transportation Security Administration (TSA).

La agencia recuerda que muchos objetos, especialmente líquidos, productos untables y paquetes completamente envueltos, pueden ser retirados o confiscados en los controles de seguridad si no se empacan correctamente.

Ignorar estas normas puede causar desde retrasos hasta la pérdida de obsequios valiosos.

¿Qué alimentos y regalos navideños permiten y cuáles no?

Según la página oficial de la TSA, se establece una distinción clara entre alimentos sólidos y líquidos o geles.

Noticias Estados Unidos

Los productos sólidos como panes dulces, galletas, pasteles, brownies y otros postres típicos pueden viajar en el equipaje de mano sin mayores inconvenientes, ya que los escáneres de seguridad los aceptan fácilmente.

En contraste, los alimentos que pueden derramarse, untarse, verterse o rociarse, como mermeladas, salsas, jarabes, ponche de huevo, licores o ponche navideño, están sujetos a la regla de líquidos, es decir, deben estar en envases de 3.4 onzas (100 ml) o menos y colocarse en una bolsa transparente de tamaño específico para viajar en equipaje de mano.

Si superan ese límite, deben ir en el equipaje facturado o serán retirados en el control.

Consejos para transportar regalos sin contratiempos

La TSA desaconseja envolver completamente los regalos antes de pasar por seguridad.

Las cajas selladas con papel y cinta pueden activar alarmas y obligar a los agentes a abrir el paquete, lo que arruina la sorpresa y puede demorar el paso por el control.

En su lugar, la recomendación oficial es colocar los obsequios en bolsas de regalo, cajas abiertas o con papel de seda, o envolverlos únicamente después de pasar la seguridad del aeropuerto.

Par no tener inconvenientes con sus regalos navideños, tenga en cuenta las reglas establecidas por la TSA. Foto: Getty Images

También es esencial considerar los artículos tecnológicos y sus baterías. Dispositivos como tabletas, consolas o drones pueden viajar en el equipaje de mano, pero deben colocarse por separado en las bandejas durante la inspección.

Las baterías de litio, por su parte, tienen regulaciones especiales, ya que se permiten en el equipaje de mano hasta ciertos límites de capacidad (por ejemplo, baterías de hasta 100 vatios-hora), pero nunca sueltas en las maletas facturadas, como se indica en un artículo del Diario Libero.

Recomendaciones para un viaje festivo sin estrés

Para evitar sorpresas desagradables en los puntos de control, los expertos en viajes recomiendan:

  • Planificar con anticipación: revisar las listas de artículos permitidos en la web oficial de la TSA, para verificar artículo por artículo antes de empacar.
  • Empacar líquidos correctamente: colocar todos los líquidos, geles y cremas que cumplirán la regla de 3.4 oz en una bolsa plástica transparente separada facilita el proceso de revisión.
  • Facturar apropiadamente aquellos objetos que no pasan en mano: al planear transportar jarras de ponche, salsas grandes, champaña o geles navideños, es preferible facturarlos en vez de arriesgarse a que sean confiscados.

