EE.UU. emite advertencia de seguridad aérea por aumento de actividad militar alrededor de Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha emitido un severo aviso de seguridad para la aviación civil, alertando sobre una “situación potencialmente peligrosa” en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (FIR SVZM), que cubre gran parte del espacio aéreo venezolano.

El comunicado aconseja a los operadores de aeronaves “extremar la precaución” al sobrevolar o ingresar a la región, citando el “empeoramiento de la situación de seguridad” y el “aumento de la actividad militar” dentro y en las cercanías de Venezuela como los motivos principales de la alerta.

Aumenta la actividad militar alrededor de Venezuela. | Foto: Getty Images

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluidas las fases de sobrevuelo, llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y aeronaves en tierra”, sentencia el comunicado.

El aviso fue creado el 16 de diciembre de 2025 y establece un período de vigencia que se extiende hasta el 19 de febrero de 2026.

Riesgos en Todas las Fases del Vuelo

La FAA subraya que las amenazas representan un “riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes”, lo que incluye: Aeronaves en fase de sobrevuelo, fases críticas de llegada y salida de aeropuertos, aeropuertos y aeronaves que se encuentren en tierra.

Requisito para operadores civiles

La agencia estadounidense estableció una serie de requisitos para los operadores civiles:

Se debe consultar un Aviso de Información de Antecedentes para obtener información detallada sobre las amenazas a las operaciones de aviación civil de EE. UU. en el espacio aéreo afectado.

Se exige una notificación con al menos 72 horas de antelación para los vuelos planificados en la zona, la cual debe ser enviada al correo electrónico de la FAA: FAA-WATCH@FAA.GOV, con los detalles específicos del vuelo.

Cualquier incidente de seguridad o protección observado o experimentado en el espacio aéreo debe ser reportado de inmediato al Centro de Operaciones de Washington de la FAA.

Venezuela tiene restringido su espacio aéreo. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

Un panorama tensionante

Aviones de combate, bombarderos y drones de vigilancia estadounidenses volaron cerca de las costas venezolanas en las últimas semanas, según un análisis de la AFP, en medio de crecientes temores de una intervención armada en el país caribeño.

Washington desplegó en agosto una flota de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha matado a por lo menos 87 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental en una veintena de ataques contra embarcaciones.

Nicolás Maduro viene asegurando que está en la capacidad de defender a Venezuela. | Foto: AFP Y x/@EmbassyGuyana

El aumento de la presencia militar estadounidense ha elevado la tensión en la región.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de utilizar el combate al tráfico de drogas como pretexto para colocar en la región un contingente militar que en realidad lo que busca es derrocarlo y apoderarse de los vastos yacimientos petroleros del país.