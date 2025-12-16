Suscribirse

Mundo

EE.UU. emite advertencia de seguridad aérea por aumento de actividad militar alrededor de Venezuela

El comunicado aconseja a los operadores de aeronaves “extremar la precaución”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 9:38 p. m.
Vuelos en Venezuela
Sigue la tensión en el espacio aéreo venezolano. | Foto: AFP

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha emitido un severo aviso de seguridad para la aviación civil, alertando sobre una “situación potencialmente peligrosa” en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (FIR SVZM), que cubre gran parte del espacio aéreo venezolano.

Contexto: Este país se ofrece a dar asilo a Nicolás Maduro si sale de Venezuela y genera polémica: no es Rusia, Irán ni Cuba

El comunicado aconseja a los operadores de aeronaves “extremar la precaución” al sobrevolar o ingresar a la región, citando el “empeoramiento de la situación de seguridad” y el “aumento de la actividad militar” dentro y en las cercanías de Venezuela como los motivos principales de la alerta.

La aeronave casi choca con el avión norteamericano de la Fuerza Aérea
Aumenta la actividad militar alrededor de Venezuela. | Foto: Getty Images

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluidas las fases de sobrevuelo, llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y aeronaves en tierra”, sentencia el comunicado.

El aviso fue creado el 16 de diciembre de 2025 y establece un período de vigencia que se extiende hasta el 19 de febrero de 2026.

Riesgos en Todas las Fases del Vuelo

La FAA subraya que las amenazas representan un “riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes”, lo que incluye: Aeronaves en fase de sobrevuelo, fases críticas de llegada y salida de aeropuertos, aeropuertos y aeronaves que se encuentren en tierra.

Contexto: Flightradar24 comparte una foto de Vladimir Padrino y lanza un irónico mensaje a Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.

Requisito para operadores civiles

La agencia estadounidense estableció una serie de requisitos para los operadores civiles:

  • Se debe consultar un Aviso de Información de Antecedentes para obtener información detallada sobre las amenazas a las operaciones de aviación civil de EE. UU. en el espacio aéreo afectado.
  • Se exige una notificación con al menos 72 horas de antelación para los vuelos planificados en la zona, la cual debe ser enviada al correo electrónico de la FAA: FAA-WATCH@FAA.GOV, con los detalles específicos del vuelo.
  • Cualquier incidente de seguridad o protección observado o experimentado en el espacio aéreo debe ser reportado de inmediato al Centro de Operaciones de Washington de la FAA.
Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU.
Venezuela tiene restringido su espacio aéreo. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de : (123rf)

Un panorama tensionante

Aviones de combate, bombarderos y drones de vigilancia estadounidenses volaron cerca de las costas venezolanas en las últimas semanas, según un análisis de la AFP, en medio de crecientes temores de una intervención armada en el país caribeño.

Washington desplegó en agosto una flota de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

Contexto: Exmilitar que ayudó a sacar a María Corina Machado de Venezuela habló sobre extracción de Maduro: “Matarlo sería sencillo”

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha matado a por lo menos 87 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental en una veintena de ataques contra embarcaciones.

Nicolás Maduro se encuentra en tensión tras el despliegue militare de Estados Unidos en el Caribe
Nicolás Maduro viene asegurando que está en la capacidad de defender a Venezuela. | Foto: AFP Y x/@EmbassyGuyana

El aumento de la presencia militar estadounidense ha elevado la tensión en la región.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Washington de utilizar el combate al tráfico de drogas como pretexto para colocar en la región un contingente militar que en realidad lo que busca es derrocarlo y apoderarse de los vastos yacimientos petroleros del país.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía ganó round en complejo y eterno proceso de extinción de dominio contra los Meyendorff

2. Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

3. “La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

4. USCIS endurece las reglas sobre fotos migratorias y limita su vigencia a solo tres años

5. Hoy hubo fuertes lluvias y granizo en varias zonas de Bogotá: Esto dijo el Idiger

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVenezuelaNicolás Maduro contra Donald trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.