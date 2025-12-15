Suscribirse

Estados Unidos

Flightradar24 comparte una foto de Vladimir Padrino y lanza un irónico mensaje a Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.

La página estadounidense rastrea todos los vuelos del mundo, y ha compartido varias notificaciones del acercamiento militar a Venezuela.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
15 de diciembre de 2025, 9:11 p. m.
x
La plataforma aprovechó para enviar un irónico mensaje al régimen de Nicolás Maduro. | Foto: wallix/Getty Images - Anadolu / Colaborador/Getty Images

La plataforma que rastrea todos los vuelos alrededor del mundo en tiempo real, Flightradar24, aprovechó una foto que posteó Vladimir Padrino —quien lidera el Ministerio de Defensa de Venezuela— para ofrecer sus servicios, como un mensaje para el régimen del país, que enfrenta duras tensiones con Estados Unidos.

“Hola Vladimir Padrino. Si necesita mejorar la cobertura de Flightradar24 en Venezuela, no dude en solicitar receptores gratuitos en https://www.flightradar24.com/apply-for-receiver”, escribió la plataforma en su perfil de X.

En el mensaje, ancló una imagen del líder militar del régimen donde se le ve usando Flightradar24 en medio de una reunión del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai). Actualmente, las Fuerzas Armadas estadunidenses hacen presencia en el Caribe para combatir el narcotráfico y presionar a Nicolás Maduro para que entregue el poder.

El presidente Donald Trump ha amenazado, en varias oportunidades, que sus tropas entrarán a territorio venezolano para capturar a todos los “narcoterroristas”, lo que incluye a Maduro, pues está señalado de ser el líder de la “Organización Terrorista Internacional” el Cartel de los Soles.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro. | Foto: Anadolu via AFP

Para monitorear los vuelos del ejército de Estados Unidos, se ha hecho uso de Flightradar24, la cual, a su vez, suele compartir imágenes en sus redes si identifica las cazas norteamericanas cerca de Venezuela.

Contexto: Golpe al régimen Maduro: buques petroleros estarían dando marcha atrás para evitar incautación de cargamento de EE. UU.

Tan solo horas antes, la plataforma estadounidense había notificado que un avión del país norteamericano, de clase F-18 conocido como Rhino51, había incursionado en tierras latinoamericanas, lo que generó revuelo.

Esta nueva imagen de Padrino usando la página de rastreo, que además es gratuita, ha levantado cuestiones sobre la capacidad de respuesta de Venezuela en medio del conflicto.

Buque ruso tuvo que dar vuelta mientras se dirigía a Venezuela
Flightradar24 comparte las rutas que hacen buques y aviones militares de EE. UU. en el Caribe. | Foto: X/@AirAssets

Varios medios de comunicación, también de Estados Unidos, han señalado que el sistema de seguridad de Maduro se ha fortalecido, por temor a la “invasión”, como él ha dicho. Al tiempo, el dictador sostiene que sus fuerzas están preparadas para cualquier avance de Estados Unidos y que, incluso, millones de ciudadanos están dispuestos a luchar.

Contexto: Régimen de Maduro denuncia “ataque cibernético” por parte de EE. UU. en plena escalada de tensiones

Pese a que Maduro se dice tranquilo y seguro de que nadie podrá entrar a su país y derrocarlo del poder, la prensa —que cita fuentes cercanas al régimen en condición de anonimato— asegura que este cambia de cama y de casa cada día, y que sospecha de todos sus cercanos.

Lo anterior debido a que sobre el dictador recae una recompensa de 50 millones de dólares. Un tentador monto para sus funcionarios que, por la situación económica del país, cuentan con un bajo salario mínimo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tembló en Colombia: esto reportan desde el SGC

2. Atlético Nacional busca técnico y le aparece competencia a Reinaldo Rueda: dan candidato que interesa

3. “Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

4. ¿Qué novedades del USCIS harán más fáciles los trámites migratorios en Estados Unidos?

5. Flightradar24 comparte una foto de Vladimir Padrino y lanza un irónico mensaje a Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vladimir PadrinoVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.