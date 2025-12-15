Flightradar24 comparte una foto de Vladimir Padrino y lanza un irónico mensaje a Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.

La plataforma que rastrea todos los vuelos alrededor del mundo en tiempo real, Flightradar24, aprovechó una foto que posteó Vladimir Padrino —quien lidera el Ministerio de Defensa de Venezuela— para ofrecer sus servicios, como un mensaje para el régimen del país, que enfrenta duras tensiones con Estados Unidos.

“Hola Vladimir Padrino. Si necesita mejorar la cobertura de Flightradar24 en Venezuela, no dude en solicitar receptores gratuitos en https://www.flightradar24.com/apply-for-receiver”, escribió la plataforma en su perfil de X.

Hello Vladimir Padrino.

If you need to improve Flightradar24 coverage in Venezuela, feel free to apply for free receivers at https://t.co/JLj9eIA1gD https://t.co/Oxcyhzzk06 — Flightradar24 (@flightradar24) December 14, 2025

En el mensaje, ancló una imagen del líder militar del régimen donde se le ve usando Flightradar24 en medio de una reunión del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai). Actualmente, las Fuerzas Armadas estadunidenses hacen presencia en el Caribe para combatir el narcotráfico y presionar a Nicolás Maduro para que entregue el poder.

El presidente Donald Trump ha amenazado, en varias oportunidades, que sus tropas entrarán a territorio venezolano para capturar a todos los “narcoterroristas”, lo que incluye a Maduro, pues está señalado de ser el líder de la “Organización Terrorista Internacional” el Cartel de los Soles.

Nicolás Maduro. | Foto: Anadolu via AFP

Para monitorear los vuelos del ejército de Estados Unidos, se ha hecho uso de Flightradar24, la cual, a su vez, suele compartir imágenes en sus redes si identifica las cazas norteamericanas cerca de Venezuela.

Tan solo horas antes, la plataforma estadounidense había notificado que un avión del país norteamericano, de clase F-18 conocido como Rhino51, había incursionado en tierras latinoamericanas, lo que generó revuelo.

Esta nueva imagen de Padrino usando la página de rastreo, que además es gratuita, ha levantado cuestiones sobre la capacidad de respuesta de Venezuela en medio del conflicto.

Flightradar24 comparte las rutas que hacen buques y aviones militares de EE. UU. en el Caribe. | Foto: X/@AirAssets

Varios medios de comunicación, también de Estados Unidos, han señalado que el sistema de seguridad de Maduro se ha fortalecido, por temor a la “invasión”, como él ha dicho. Al tiempo, el dictador sostiene que sus fuerzas están preparadas para cualquier avance de Estados Unidos y que, incluso, millones de ciudadanos están dispuestos a luchar.

Pese a que Maduro se dice tranquilo y seguro de que nadie podrá entrar a su país y derrocarlo del poder, la prensa —que cita fuentes cercanas al régimen en condición de anonimato— asegura que este cambia de cama y de casa cada día, y que sospecha de todos sus cercanos.