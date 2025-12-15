Suscribirse

Mundo

Régimen de Maduro denuncia “ataque cibernético” por parte de EE. UU. en plena escalada de tensiones

Un nuevo suceso se suma a la lista de acciones por parte de Estados Unidos para ejercer presión sobre el Gobierno venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 3:22 p. m.
Donald Trump Nicolas Maduro venezuela petroleo
Donald Trump Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

En el marco de las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos, la estatal Petróleo de Venezuela (PDVSA) denunció este lunes un “ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”, lo que se podría sumar a las estrategias de Estados Unidos para acorralar al Gobierno venezolano y ejercer presión por medio de la retención de su recurso más valioso: el petróleo.

Contexto: El audio del piloto que casi choca con una aeronave militar de EE. UU. cerca de Venezuela: “Tuvimos que detener el ascenso”

Según un comunicado emitido por la estatal petrolera, el intento de agresión fue neutralizado gracias a la “pericia del talento humano” de PDVSA.

“Gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo”, señala el documento.

La continuidad operativa de la industria se mantiene intacta, lo que permite el desarrollo de sus actividades regulares en el suministro de productos al mercado nacional y el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación, gracias a la implementación de “protocolos seguros”.

“Una acción deleznable”

El comunicado de PDVSA eleva el tono al vincular directamente este ataque a una “estrategia pública del Gobierno de los EE. UU.” para “hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería”.

PDVSA rechazó categóricamente la acción, calificándola de “deleznable” y orquestada por “intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas”. La estatal afirma que estos actores buscan “quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano”.

Petroleo
Recurso vital en Venezuela | Foto: Adobe Stock

La empresa recordó que esta no es la primera vez que se producen intentos de desestabilización, señalando al Gobierno de los Estados Unidos, “aliado con sectores extremistas”, de intentar “afectar la estabilidad nacional y robarle las navidades al pueblo venezolano”.

Contexto: María Corina Machado se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: “Apoyaré hasta que Maduro comprenda que debe irse”

Finalmente, PDVSA concluyó con un mensaje de firmeza: “Nada ni nadie detendrá la marcha victoriosa de PDVSA y de su clase trabajadora al servicio de todos los venezolanos y venezolanas”.

Estrategia con el petróleo

La denuncia de la estatal petrolera se hace apenas cinco días después del incidente con la incautación del buque petrolero por parte de Estados Unidos.

Según Washington, el buque transportaba petróleo procedente de Venezuela e Irán y había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní y Hezbolá.

Contexto: Represión en Venezuela: detienen a un reconocido periodista, opositor al régimen de Maduro

Al ser abordado, él buque transportaba 1,1 millones de barriles de crudo, según registros de MarineTraffic. Maduro alegó el jueves que eran 1,9 millones.

Donald Trump Nicolas Maduro Dolar petroleo
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Washington también impuso nuevas sanciones contra tres familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro y contra seis navieras que transportan crudo del país sudamericano.

La incautación fue un golpe al “régimen” socialista de Caracas, declaró en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncia de Angie Rodríguez, directora del Dapre, hizo eco en la Contraloría, que abrió indagación preliminar

2. “Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

3. Magistrado de la Corte Suprema será llevado a juicio por supuesta presión a testigo estrella del caso UNGRD

4. Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial y aspirará al Congreso

5. Daniel Quintero recibió el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia para aspirar a la presidencia: ¿se enciende un nuevo debate jurídico?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaEstados UnidosNicolás Maduro contra Donald trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.