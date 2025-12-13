Estados Unidos revela quién dio la orden de incautar el buque petrolero cerca de la costa de Venezuela

Un tribunal estadounidense divulgó una orden judicial, con amplias secciones censuradas, que autorizó la incautación por parte de Washington de un petrolero frente a las costas de Venezuela. La medida fue cuestionada por el gobierno de Caracas, que la calificó como un acto de “piratería internacional” y “robo descarado”.

De acuerdo con el documento judicial, de 32 páginas y publicado el viernes, 12 de diciembre —días después de la incautación— revela que la orden fue emitida el 26 de noviembre y ejecutada por la Guardia Costera de Estados Unidos poco antes de su vencimiento.

A diferencia de otros operativos recientes en altamar contra presuntas narcolanchas —que han dejado desde septiembre cerca de 90 muertes—, esta operación se realizó con una orden de decomiso específica.

El buque incautado fue identificado como M/T Skipper, anteriormente llamado Adisa. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el petrolero habría sido utilizado para transportar combustible sancionado “dentro de una red de transporte de petróleo que respalda” al movimiento islamista Hezbolá y a una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní. Ambos grupos son catalogados por el Departamento de Estado estadounidense como “organizaciones terroristas extranjeras”.

En paralelo a la incautación, Washington anunció nuevas sanciones contra tres familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro y contra seis navieras señaladas de transportar crudo del país sudamericano.

El buque petrolero fue incautado el miércoles 10 de diciembre. | Foto: Getty Images

“El servicio de contrainteligencia del FBI, junto con nuestros socios, seguirá aplicando las sanciones de Estados Unidos y bloqueando a nuestros adversarios el acceso a los mercados financieros y a la tecnología crítica”, declaró en un comunicado el director del FBI, Kash Patel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó el pasado jueves que el petrolero incautado sería trasladado a un puerto estadounidense y que Washington tiene la intención de confiscar el crudo transportado.

Según dos funcionarios estadounidenses citados por NBC News y que solicitaron no ser identificados, el buque debía atracar en Galveston, Texas. Las autoridades indicaron que la tripulación será liberada una vez que el petrolero llegue a su destino.

Registros de la plataforma MarineTraffic señalan que, al momento del abordaje, el buque transportaba 1,1 millones de barriles de crudo, mientras que el presidente Nicolás Maduro afirmó el mismo jueves que la carga ascendía a 1,9 millones de barriles.

Durante una audiencia en el Congreso, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, señaló que la incautación representó un golpe al “régimen” socialista de Caracas.