Estados Unidos

Trump amenaza con bloquear nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá y exige que su país sea dueño de una parte de la infraestructura

El mandatario reclama porque su vecino se apodere de un gran puente que, además, podría contar con la ayuda e inversión de su principal rival: China.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 10:36 p. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: GETTY IMAGES

El presidente Donald Trump amenazó el lunes, 9 de febrero, con impedir la apertura de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá, y aseguró que su país debería ser dueño de una importante parte de la infraestructura.

“No permitiré que este puente abra hasta que Estados Unidos sea completamente compensado por todo lo que les hemos dado, y también hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Comenzaremos negociaciones, DE INMEDIATO. Con todo lo que les hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo. Los ingresos generados por el mercado estadounidense serán astronómicos”, agregó.

x
El puente conectará Michigan y Ontario. Foto: Tomada de Truth Social - Presidente Donald Trump

El puente tendrá el nombre de la leyenda canadiense del hockey sobre hielo Gordie Howe. Unirá la ciudad estadounidense Detroit, en el estado de Michigan, con la canadiense Windsor, en Ontario. Su construcción sobre el río Detroit empezó en 2018 y tendrá un costo estimado de 4.700 millones de dólares. Su apertura está programada para este año.

Estados Unidos

Exsubdirector del FBI plantea una teoría inquietante sobre las cartas de rescate de Nancy Guthrie: “Están jugando con la familia”

Estados Unidos

Bombardean embarcación señalada de narcotráfico en aguas internacionales; ya son más de 35 ataques letales

Estados Unidos

Muere adolescente tras accidente con moto de nieve en un sendero del estado de Nueva York

Deportes

Kenneth Walker III fue nombrado ‘Jugador más valioso del Super Bowl’: rompió un récord de 28 años

Estados Unidos

Avioneta estrella decenas de carros tras un aterrizaje de emergencia en plena autopista: video del accidente

Estados Unidos

Revelan video de Trump viendo el medio tiempo del Super Bowl durante una fiesta privada en su club Mar-a-Lago

Deportes

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Mundo

Lula dijo que Donald Trump “no lo provocaría” si supiera de su “linaje bandolero”

Mundo

Revelan el nombre del primer funcionario de Donald Trump que visitaría Venezuela, tras captura de Maduro

Estados Unidos

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

Minnesota unida a Canadá: la propuesta insólita de un exgobernador que sorprende a Estados Unidos

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha chocado con Canadá, en especial por asuntos comerciales. Washington amenazó con imponer aranceles del 100 % a Canadá tras una visita del primer ministro Mark Carney a China el mes pasado y cerrar un acuerdo comercial preliminar con Pekín.

“Como todos saben, Canadá ha tratado a Estados Unidos de forma muy injusta durante décadas. Ahora, la situación está cambiando para Estados Unidos, ¡y RÁPIDO! Pero imagínense: Canadá está construyendo un puente enorme entre Ontario y Michigan", alegó el mandatario en sus redes sociales. “Poseen tanto el lado canadiense como el estadounidense y, por supuesto, lo construyeron prácticamente sin contenido estadounidense”.

Además, aprovechó para atacar al expresidente Barack Obama quien según Trump “estúpidamente, les dio una exención para que pudieran eludir la Ley de Compra de Productos Estadounidenses y no usar ningún producto estadounidense, incluido nuestro acero”, escribió en su extenso trino.

Acuerdo entre Canadá y China para llegada de 49.000 carros eléctricos provoca reacción de Estados Unidos

“El gobierno canadiense espera que yo, como presidente de Estados Unidos, les permita simplemente ‘aprovecharse de Estados Unidos’. ¿Qué obtiene Estados Unidos? ¡Absolutamente NADA! Ontario ni siquiera vende licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses; tiene absolutamente prohibido hacerlo", se lee en la publicación.

MARK CARNEYPrimer ministro de Canadá
Primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: AP

Y, en relación el acercamiento del primer ministro canadiense con China, Trump considera que el país asiático pondrá “fin a todas las competiciones de hockey sobre hielo en Canadá” y eliminará “permanentemente la Copa Stanley”, si los dos países llegan a un acuerdo.

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

Se le suma a las tensiones que, en varias ocasiones, Trump dijo que Canadá debe ser el “estado 51° de Estados Unidos”, aunque en los últimos meses ha dejado de lado ese reclamo. Por su parte, Carney, durante el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado, advirtió que el sistema de gobernanza global enfrenta “una ruptura”, en una referencia a Trump, sin mencionarlo directamente.

Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

No se sabe aún si la cita con el presidente Trump será pública o a puerta cerrada. Eso podría definir el resultado del encuentro.

Trump amenaza con bloquear nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá y exige que su país sea dueño de una parte de la infraestructura

Foto entregada por la policía del condado Pima en Arizona el 2 de febrero del 2026, que muestra un aviso de búsqueda de Nancy Guthrie. (Policía del Condado Pima via AP)

Exsubdirector del FBI plantea una teoría inquietante sobre las cartas de rescate de Nancy Guthrie: “Están jugando con la familia”

X

Bombardean embarcación señalada de narcotráfico en aguas internacionales; ya son más de 35 ataques letales

x

Muere adolescente tras accidente con moto de nieve en un sendero del estado de Nueva York

x

Kenneth Walker III fue nombrado ‘Jugador más valioso del Super Bowl’: rompió un récord de 28 años

x

Avioneta estrella decenas de carros tras un aterrizaje de emergencia en plena autopista: video del accidente

Donald Trump y Bad Bunny

Revelan video de Trump viendo el medio tiempo del Super Bowl durante una fiesta privada en su club Mar-a-Lago

x

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Estados Unidos apoyó a Colombia en el ataque de un submarino cargado con cocaína.

Estados Unidos confirma el ataque a un submarino cargado de cocaína con la ayuda de Colombia

x

Peligro en Hawái: condiciones climáticas afectarían seriamente a turistas y residentes

Noticias Destacadas