Minnesota unida a Canadá: la propuesta insólita de un exgobernador que sorprende a Estados Unidos

La idea de que Minnesota abandone Estados Unidos para integrarse a Canadá generó revuelo después de que el exgobernador Jesse Ventura hiciera la polémica propuesta, en un contexto de tensiones sociales y políticas en el estado del norte.

¿Puede Minnesota “unirse” a Canadá?

El debate insólito avivado por un exgobernador. La idea de que un estado estadounidense, en este caso Minnesota, se separe de Estados Unidos y se incorpore a Canadá como provincia ha circulado recientemente en medios y redes sociales.

Esta apreciación ha sido impulsada por comentarios de un exfuncionario que han generado tanto atención como reacciones críticas y de incredulidad en ambos lados de la frontera.

La chispa la encendió Jesse Ventura, exgobernador de Minnesota (1999–2003) y exluchador profesional, quien en días recientes sugirió que su estado debería considerar seriamente dejar de ser parte de Estados Unidos y convertirse en parte de Canadá.

La idea de que un estado estadounidense se separe y se incorpore a otro país es extraordinaria y poco viable.

Ventura hizo estas declaraciones en el contexto de tensiones sociales y políticas en Minneapolis y St. Paul, especialmente alrededor de la estrategia de inmigración federal implementada por la administración del presidente estadounidense, que incluyó el despliegue de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región.

Un comentario político con impacto mediático

Desde un primer vistazo, la propuesta de Ventura puede parecer una hipérbole o un recurso retórico, especialmente cuando él mismo la describió como “un poco en broma” en una entrevista con medios canadienses.

Aunque añadió que reflejaba “preocupaciones serias” sobre el rumbo político de los Estados Unidos.

Ventura mencionó además que, si se concretara, el nuevo nombre de Minnesota dentro de Canadá podría ser “Minitoba”, un juego con el nombre de la provincia canadiense de Manitoba, subrayando el tono provocador de su comentario.

El contexto inmediato de estas declaraciones fue una ola de protestas, controversia pública y confrontación entre funcionarios locales y agencias federales luego de que agentes de ICE dispararan y mataran a residentes de Minneapolis, lo que elevó la tensión política dentro del estado.

Desde un punto de vista jurídico, la idea de que un estado estadounidense se separe y se incorpore a otro país no solo es extraordinaria, sino prácticamente inviable bajo el marco constitucional y legal actual de los Estados Unidos y Canadá.

No existe un mecanismo claro ni precedentes contemporáneos que permitan la secesión de un estado individual sin un acuerdo casi unánime dentro del propio país y el consentimiento explícito del gobierno nacional de Canadá.