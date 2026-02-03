Estados Unidos

Nueva York activa un plan para vigilar operativos de ICE y Border Patrol

La fiscal general Letitia James anunció el despliegue de observadores legales y un sistema de reportes ciudadanos para documentar acciones de agencias federales de inmigración.

Margarita Briceño Delgado

3 de febrero de 2026, 8:03 p. m.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó un programa estatal de observación legal para documentar operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza, en un esfuerzo por reforzar la transparencia y la protección de derechos civiles.
El estado de Nueva York presentó un nuevo programa para monitorear operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza, con el objetivo de garantizar transparencia y proteger derechos constitucionales frente a la intensificación de las acciones migratorias federales.

Según el comunicado oficial, el nuevo proyecto permitirá que la fiscalía reciba informes de la ciudadanía sobre operativos federales.

Proteger los derechos constitucionales de quienes viven en Nueva York

La fiscal general James explicó que el objetivo principal del proyecto es proteger los derechos constitucionales de los residentes de Nueva York, incluyendo la libertad de expresión y de reunión pacífica, y garantizar que las acciones federales se mantengan dentro de los límites legales.

James afirmó que experiencias recientes en otros estados, como Minnesota, subrayan la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las acciones de las fuerzas federales.

La iniciativa de Nueva York se enmarca en un contexto nacional más amplio de debate sobre las prácticas de aplicación de la ley migratoria.

Recientemente, incidentes en Minnesota en los que agentes federales estuvieron involucrados en tiroteos que resultaron en muertes de civiles han intensificado la mirada pública sobre la forma en que ICE y otros cuerpos federales conducen sus operaciones, provocando protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

Federal agents (L) look on as demonstators gather near the site of where state and local authorities say a man was shot by federal agents earlier in the morning in Minneapolis, Minnesota, on January 24, 2026. Minnesota Governor Tim Walz said Saturday that federal agents deployed in Minneapolis as part of a sweeping immigration crackdown had carried out "another horrific shooting," less than three weeks after the fatal shooting of Renee Good. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Observadores legales para monitorear operativos de ICE y Border Patrol.(Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) Foto: AFP

Esfuerzos para limitar la colaboración local con agencias migratorias federales

Este plan del estado se suma a otros esfuerzos legales y políticos de las autoridades de Nueva York para limitar la cooperación local con las agencias migratorias federales, incluida la propuesta de eliminar ciertos acuerdos de cumplimiento que permiten a las fuerzas locales colaborar con ICE en detenciones civiles.

Al enfatizar la necesidad de recoger evidencia precisa y oportuna, la fiscal general James ha descrito el proyecto como una respuesta proactiva a la actual intensificación de las acciones de inmigración en los Estados Unidos.

El proyecto también incluye una plataforma en línea donde cualquier persona puede subir videos, fotos u otros registros de operativos de inmigración para ayudar a la fiscalía a evaluar la situación en tiempo real y determinar si es necesaria una investigación más intensa.

Esta función busca ampliar la supervisión más allá de los observadores estatales y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de las acciones federales.

Así, se posicionaría a Nueva York como un líder estatal en supervisión y protección de derechos frente a actividades federales que afectan a residentes y comunidades.

