El estado de Nueva York presentó un nuevo programa para monitorear operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza, con el objetivo de garantizar transparencia y proteger derechos constitucionales frente a la intensificación de las acciones migratorias federales.

Según el comunicado oficial, el nuevo proyecto permitirá que la fiscalía reciba informes de la ciudadanía sobre operativos federales.

Proteger los derechos constitucionales de quienes viven en Nueva York

La fiscal general James explicó que el objetivo principal del proyecto es proteger los derechos constitucionales de los residentes de Nueva York, incluyendo la libertad de expresión y de reunión pacífica, y garantizar que las acciones federales se mantengan dentro de los límites legales.

James afirmó que experiencias recientes en otros estados, como Minnesota, subrayan la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las acciones de las fuerzas federales.

La iniciativa de Nueva York se enmarca en un contexto nacional más amplio de debate sobre las prácticas de aplicación de la ley migratoria.

Recientemente, incidentes en Minnesota en los que agentes federales estuvieron involucrados en tiroteos que resultaron en muertes de civiles han intensificado la mirada pública sobre la forma en que ICE y otros cuerpos federales conducen sus operaciones, provocando protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

Observadores legales para monitorear operativos de ICE y Border Patrol.(Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) Foto: AFP

Esfuerzos para limitar la colaboración local con agencias migratorias federales

Este plan del estado se suma a otros esfuerzos legales y políticos de las autoridades de Nueva York para limitar la cooperación local con las agencias migratorias federales, incluida la propuesta de eliminar ciertos acuerdos de cumplimiento que permiten a las fuerzas locales colaborar con ICE en detenciones civiles.

Al enfatizar la necesidad de recoger evidencia precisa y oportuna, la fiscal general James ha descrito el proyecto como una respuesta proactiva a la actual intensificación de las acciones de inmigración en los Estados Unidos.

El proyecto también incluye una plataforma en línea donde cualquier persona puede subir videos, fotos u otros registros de operativos de inmigración para ayudar a la fiscalía a evaluar la situación en tiempo real y determinar si es necesaria una investigación más intensa.

Esta función busca ampliar la supervisión más allá de los observadores estatales y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de las acciones federales.

Así, se posicionaría a Nueva York como un líder estatal en supervisión y protección de derechos frente a actividades federales que afectan a residentes y comunidades.