Donald Trump lanzó un mensaje directo a sus aliados: transformar las elecciones legislativas de 2026 en un referendo nacional sobre su agenda y su influencia política, una estrategia que podría cambiar el tablero electoral en Estados Unidos.

Gustavo Petro llegó puntual a su cita en la Casa Blanca: el cara a cara con Donald Trump se da en medio de una fuerte tensión

Una propuesta sin detalles legales claros

En un giro poco convencional de su campaña política hacia las elecciones de 2026, el actual líder del Partido Republicano, Donald Trump, ha instado a sus aliados a “nacionalizar” el proceso electoral estadounidense.

Este concepto ha encendido el debate público y provocado reacciones tanto dentro como fuera de su propio partido.

Durante una entrevista reciente en el podcast conducido por Dan Bongino, Trump declaró que “los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control. Deberíamos tomar el control del voto… en al menos 15 lugares” y añadió que “los republicanos deberían nacionalizar las votaciones”.

La idea de Trump de nacionalizar las elecciones no fue acompañada de una explicación detallada sobre cómo se implementaría legalmente, y choca con el marco constitucional estadounidense.

Según el sistema político de EE. UU., las elecciones federales, como las legislativas, son administradas por autoridades estatales y locales, aunque el Congreso puede legislar sobre ciertos aspectos generales del proceso electoral.

Expertos consultados por medios como Univision han advertido que una intervención de este tipo podría entrar en conflicto con la Constitución, que delega a los estados la organización y administración de los comicios.

Además, agrega que un intento de transferir esa autoridad al gobierno federal o a un solo partido político levantará críticas legales y políticas.

Polémica sobre la propuesta de Trump de nacionalizar las elecciones Foto: AFP

Rechazo y preocupaciones dentro del propio ámbito político

Las declaraciones de Trump provocaron reacciones inmediatas.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la idea de nacionalizar elecciones como “escandalosamente ilegal” y cuestionó si Trump entendía las bases constitucionales del sistema estadounidense.

Incluso dentro de algunos sectores republicanos hubo distancia.

Legisladores como el representante Don Bacon han rechazado la propuesta de federalizar el control de las elecciones, subrayando el respeto a las competencias estatales.

¿Adiós a ICE? Congreso de EE. UU. abre la puerta a la desaparición del controvertido organismo

La apuesta de nacionalizar el sistema, por tanto, no solo es una declaración retórica: refleja un enfoque estratégico para transformar carreras locales y estatales en un debate nacional sobre la legitimidad del proceso electoral.

Estas jugadas podrían redefinir la dinámica política interna del Partido Republicano y tensar aún más las divisiones entre Washington y los gobiernos estatales.