Estados Unidos

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

Un jurado otorgó USD 2 millones a una detransicionadora que demandó por negligencia médica al psicólogo y al cirujano que autorizaron una doble mastectomía siendo menor, un fallo que podría impactar en la atención de género pediátrica en EE.UU.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

3 de febrero de 2026, 5:15 p. m.
La sentencia en Nueva York es el primer veredicto en EE.UU. que concede una indemnización a una detransicionadora por una cirugía realizada siendo menor.
La sentencia en Nueva York es el primer veredicto en EE.UU. que concede una indemnización a una detransicionadora por una cirugía realizada siendo menor. Foto: Getty Images

Una corte en Nueva York emitió un veredicto sin precedentes al conceder 2 millones de dólares a una joven que se sometió a una doble mastectomía a los 16 años, como parte de su transición de género.

Este ha sido el primer juicio exitoso por negligencia médica presentado por una persona detransicionada en Estados Unidos.

Lady Gaga y la protesta contra el ICE: cuando el espectáculo se convierte en denuncia

El fallo abre un nuevo frente legal y podría endurecer los protocolos médicos

En un veredicto que expertos legales y sanitarios han calificado como histórico, un jurado civil de Westchester (Nueva York) otorgó 2 millones de dólares a una mujer que demandó a profesionales médicos por negligencia, tras someterse a una doble mastectomía a los 16 años como parte de un proceso de transición de género.

Es la primera vez que en Estados Unidos una persona que detransicionó, es decir, que abandonó un proceso de transición de género y regresó a su identidad asignada al nacer, logra una indemnización en un juicio, por mala praxis médica, como se explica en One America News Network.

Estados Unidos

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

Estados Unidos

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Estados Unidos

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Estados Unidos

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

Estados Unidos

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

Estados Unidos

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Estados Unidos

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Mundo

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

Mundo

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

Empresas

Comercio con EE. UU.: estos son los 10 datos económicos por los que Colombia requiere que la reunión Petro-Trump salga bien

La demandante, Fox Varian, ahora de 22 años, acusó al psicólogo Kenneth Einhorn y al cirujano plástico Simon H. Chin de no seguir los estándares de atención adecuados antes de autorizar una intervención quirúrgica irreversible cuando era menor de edad.

El jurado encontró que ambos profesionales incumplieron con el estándar médico de cuidado al omitir pasos clave de evaluación.

Esto implica, no explorar completamente otras condiciones de salud mental, como ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y trastorno de déficit de atención, antes de recomendar la cirugía en 2019.

Un precedente que podría cambiar la atención médica en menores

De acuerdo a lo que se ha publicado en Libertad Digital, durante el juicio de tres semanas, la defensa de Varian presentó evidencias de que los médicos “aceleraron” el proceso de transición.

La madre de Varian testificó que inicialmente se opuso a la intervención, pero cedió tras el consejo del psicólogo, quien advirtió sobre riesgos de autolesión si no se procedía con la operación.

El jurado desglosó la compensación en 1,6 millones de dólares por dolor y sufrimiento pasado y futuro y 400.000 dólares para gastos médicos futuros, reflejando tanto las consecuencias físicas como emocionales que Varian atribuyó al procedimiento.

Varian, que detransicionó varios años después de la cirugía, ha expresado que el impacto de la operación fue duradero tanto física como emocionalmente.

Así, el juicio representa una forma de rendir cuentas a quienes tomaron decisiones médicas definitivas sobre su cuerpo, siendo todavía una adolescente.

Trump denuncia un supuesto fraude de 19 mil millones de dólares en Minnesota y ataca a la congresista Ilhan Omar

Es importante subrayar que la decisión judicial no dictamina sobre la legitimidad general de la atención de afirmación de género como práctica médica, un tema que sigue siendo altamente debatido en Estados Unidos y otros países.

El juicio se centró en si los médicos cumplieron con su obligación de diligencia profesional con un paciente menor de edad.

Más de Estados Unidos

x

Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

.

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Gobierno de Estados Unidos intensifica ofensiva en procesos de desnaturalización

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

x

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Estos taxis salen desde Miami Beach con intervalos de una hora y media hora.

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

La ciudad es nominada al Premio Nobel de la Paz 2026.

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

EE.UU.

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Se siguen revelando nombres relacionados con Jeffrey Epstein.

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Así puede preparar su bolsillo para gozar responsablemente de la tan anhelada jubilación

El sueño de jubilarse en América Latina: por qué cada vez más estadounidenses dejan su país para retirarse al sur

Karoline Leavit, portavoz de la Casa Blanca, entregó detalles sobre el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; portavoz de la Casa Blanca se refiere al encuentro: “El gesto habla por sí solo”

Noticias Destacadas