Estados Unidos

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

El histórico centro de artes escénicas en Washington D.C. se convierte en epicentro de demandas, cancelaciones de conciertos y polémica política tras la decisión del presidente en ejercicio

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

28 de diciembre de 2025, 1:06 a. m.
El icónico John F. Kennedy Center en Washington D. C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.
El icónico John F. Kennedy Center en Washington D. C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal. Foto: Captura de pantalla X@heraldousa

El John F. Kennedy Center for the Performing Arts, emblema cultural de Estados Unidos, atraviesa su mayor crisis en décadas: el presidente Donald Trump ha añadido su nombre al icónico edificio.

Este hecho ha desatado una ola de cancelaciones de conciertos, demandas de congresistas y protestas de la familia Kennedy, que advierten que el cambio viola la ley federal que protege la memoria histórica del expresidente John F. Kennedy.

Donald Trump habla en la edición 48 de los Kennedy Center Honors: se refirió a Sylvester Stallone: “No creo que él hubiera estado allí para mí, pero ahora sí lo estaría”

El choque cultural: artistas cancelan conciertos y denuncian politización

De acuerdo a lo que se ha dicho en medios como People, la comunidad artística reaccionó con indignación ante la medida.

Músicos y compañías cancelaron presentaciones, argumentando que no podían asociarse con un espacio que ahora lleva el nombre de un presidente en ejercicio.

Noticias Estados Unidos

La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

Noticias Estados Unidos

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

Noticias Estados Unidos

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Noticias Estados Unidos

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Noticias Estados Unidos

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Noticias Estados Unidos

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Entre los afectados estuvo el reconocido jazzista Christian McBride, quien suspendió su concierto de Nochebuena. El presidente de la institución, designado por Trump, respondió amenazando con demandas por incumplimiento contractual.

Miembros de la familia Kennedy han expresado su rechazo, calificando el renombramiento de “irrespetuoso” y advirtiendo que planean acciones simbólicas y legales para restaurar el nombre original del centro.

Guerra legal y política: el Congreso busca revertir la decisión

En el plano legislativo, varios congresistas demócratas presentaron demandas para anular la decisión de la junta directiva, argumentando que solo el Congreso puede modificar el nombre de memoriales federales.

Además, se han propuesto proyectos de ley para prohibir que propiedades públicas sean renombradas en honor de presidentes en ejercicio, lo que sentaría un precedente para futuras administraciones, como se indica en Newsweek.

La Casa Blanca defiende la medida como un homenaje a la gestión de Trump en la revitalización financiera y estructural del Kennedy Center, aunque algunos miembros de la junta directiva han denunciado irregularidades en la votación que aprobó el cambio.

Donald Trump quiere arrebatarle terreno a Dinamarca: “Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”

Por su parte, miembros de la familia de John F. Kennedy expresaron su indignación en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, criticando fuertemente la decisión del renombramiento.

Maria Shriver, periodista miembro de la reconocida familia, catalogó el cambio como “más allá de la comprensión” y cuestionó la intención de Trump de asociar su nombre al memorial de su tío.

Jack Schlossberg, nieto de Kennedy, también utilizó redes para desconfiar de la votación, alegando que algunos miembros de la junta fueron silenciados durante la sesión.

Mas de Noticias Estados Unidos

kilmar Ábrego

La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, cuyo caso sigue revelando documentos inéditos en 2026.

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Marco Rubio

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

Sad and tired woman sitting in the airport - missed or cancelled flight concept

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Nueva York se prepara para recibir el Año Nuevo con la tradicional caída de la bola en One Times Square y un amplio operativo de seguridad y logística.

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Tormenta invernal provoca retrasos y cancelaciones de vuelos en el noreste de Estados Unidos durante el pico de viajes posnavideños.

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Disney Orlando, Florida, Estados Unidos, se prepara para la época navideña, pero las recientes muertes en sus resorts han encendido alarmas entre turistas y autoridades.

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

EE.UU.

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Noticias Destacadas