Donald Trump habla en la edición 48 de los Kennedy Center Honors: se refirió a Sylvester Stallone: “No creo que él hubiera estado allí para mí, pero ahora sí lo estaría”

En medio de la ceremonia de los Kennedy Center Honors, que llega a su edición número 48, el presidente de los Estados Unidos hace un comentario hacia Sylvester Stallone que desata las risas del público.

Donald Trump, en su discurso, afirma que esa era una de las noches más importantes respecto a temas culturales en el territorio norteamericano.

Cinco son los homenajeados anualmente. Foto: Getty Images

El Kennedy Center Honors rinde homenaje a cinco artistas anualmente; la entrega de las medallas se realizó el pasado 6 de diciembre en la Casa Blanca, específicamente en el Despacho Oval.

Las medallas entregadas ese día fueron diseñadas y donadas por la famosa empresa norteamericana Tiffany & Co., fundada en 1837.

Los homenajeados para esta edición fueron: el actor Sylvester Stallone, Michael Crawford, los cantantes Gloria Gaynor y George Strait, así como la icónica banda Kiss.

Trump en su momento mencionó: “Este es un grupo de íconos cuyo trabajo y logros han inspirado, inspirado y unido a millones y millones de estadounidenses. Esta es quizás la generación más destacada y reconocida de homenajeados del Centro Kennedy jamás reunida”

Los Honores del Centro Kennedy se transmitieron a través de CBS y Paramount+, y estos tienen una particularidad, ya que el presidente Donald Trump fue el presentador de la ceremonia, algo que nunca antes había sucedido con un presidente en ejercicio.

El mismo mandatario indicó que él sería el presentador debido a petición de una cadena de televisión.

Esta situación había generado expectativa: “Este presidente está tan relajado frente a estas cámaras, como ya lo saben, y tan divertido; no puedo esperar”, afirmó uno de los miembros de la junta del Centro Kennedy.

Ceremonia se transmitió el 23 de diciembre. Foto: Getty Images

En medio de la tan esperada ceremonia, el presidente Donald Trump dijo que este era el reconocimiento más alto que la nación otorgaba a una vida en las artes escénicas.

Hizo unos comentarios en medio del evento que provocaron que el público se riera. Al referirse a Sly, sobrenombre que tiene Sylvester Stallone, Donald Trump dijo:

“Ha sido mi amigo durante mucho tiempo, ha sido un amigo muy especial de muchas maneras diferentes; cuando necesitaba ayuda, sabía que no debía acudir a Sly porque no creo que él hubiera estado allí para mí, pero ahora sí lo estaría, después de esta noche creo que lo estará”.

Prosiguió el mandatario estadounidense:

“Te queremos, Sly, este es un gran honor y felicitaciones a ti, Jennifer y a la familia; una familia fantástica, un hombre fantástico”.

Sylvester Stallone, reconocido actor estadounidense, participó en películas como Rocky, First Blood, entre muchas otras que fueron un rotundo éxito.