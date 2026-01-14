Estados Unidos

Trump insiste en anexar Groenlandia y advierte sobre una intervención rusa y china: “Dinamarca no puede hacer nada al respecto”

El mismo día, Washington sostuvo una reunión con el reino europeo para definir el futuro del territorio ártico.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
15 de enero de 2026, 12:33 a. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido en varias oportunidades que pretende anexar Groenlandia a su país por beneficios que representa la región ubicada en el Ártico. Pese a que ha propuesto comprar el territorio a Dinamarca, este se ha opuesto, y varios países de Europa han expresado su apoyo —incluso militar— si el país de Norte América decide ingresar a la pequeña nación.

“Si no entramos nosotros, Rusia y China van a entrar″, aseguró Trump en medio de una rueda de prensa que otorgó desde la Casa Blanca este miércoles, 14 de enero.

“Dinamarca no puede hacer nada al respecto, pero nosotros podemos hacer absolutamente todo al respecto”, agregó.

“No puedo confiar en que Dinamarca pueda defenderse. Estaban hablando de ello, pusieron un trineo tirado por perros adicional allí. El mes pasado, introdujeron un segundo trineo tirado por perros que no va a funcionar”, criticó el presidente.

Noticias Estados Unidos

El camino de María Corina Machado para recuperar Venezuela: esta es su agenda en Estados Unidos el 15 de enero de 2026

Noticias Estados Unidos

En este lugar buscan trabajadores extranjeros: esta es la ley para que puedan trabajar legalmente y obtener residencia

Noticias Estados Unidos

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Noticias Estados Unidos

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Noticias Estados Unidos

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos envía ayudas a Cuba por el Huracán Melissa: la administración Trump no trabajará con el régimen cubano, ¿cómo lo hará?

Noticias Estados Unidos

Caos en Verizon: miles de usuarios en EE. UU. sin señal ni datos móviles

Mundo

Delcy Rodríguez asegura que “se abre a un nuevo momento político” en Venezuela y anuncia más excarcelaciones

Mundo

Dos países europeos anuncian envío de efectivos a Groenlandia ante amenaza de EE. UU.

Dos países europeos anuncian envío de efectivos a Groenlandia ante amenaza de EE. UU.

Sin embargo, resaltó que “se va a encontrar una solución” ante sus recientes amenazas de tomar el control de Groenlandia. El mandatario sostuvo, horas antes, una reunión con el Gobierno de Dinamarca y del territorio autónomo.

El republicano aseveró que Estados Unidos tiene una “muy buena relación con Dinamarca”, país que ha tenido control de Groenlandia durante siglos. “Creo que se va a encontrar una solución”, repitió Trump.

Fotos de la semana 19 septiembre
El territorio llama la atención de EE. UU. por su ubicación estratégica y sus recursos minerales. Foto: AP

“Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que veremos qué pasa”, siguió diciendo Trump a los periodistas.

“No hace falta que EE. UU. nos compre”: declaraciones acerca de Groenlandia tras la reunión con representantes del Gobierno Trump

Más temprano, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y el ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en la Casa Blanca.

“No logramos cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente (Donald Trump) desea conquistar Groenlandia”, declaró el ministro Rasmussen en una conferencia pública luego del encuentro. “Dejamos muy claro que esto no beneficia al reino (de Dinamarca)”.

JD Vance y Marco Rubio serían los elegidos de Trump para sucederlo
El vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se reunieron con altos funcionarios de Dinamarca y Groenlandia. Foto: AP

No obstante, amplió que los dos países acordaron establecer un grupo de trabajo para encontrar los pasos a seguir.

Las palabras de Donald Trump refiriéndose al caso de Groenlandia: “La Cúpula Dorada que estamos construyendo”

Groenlandia ha llamado la atención del estadounidense desde que regresó a la presidencia en enero del año pasado. El territorio tiene una ubicación militar muy estratégica, además las tierras tienen diversos recursos materiales que pueden ser usados para los avances tecnológicos.

A lo anterior se suma que a Estados Unidos le preocupa la creciente actividad rusa y china cerca del terreno ártico.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Trump insiste en anexar Groenlandia y advierte sobre una intervención rusa y china: “Dinamarca no puede hacer nada al respecto”

Donald Trump y María Corina Machado

El camino de María Corina Machado para recuperar Venezuela: esta es su agenda en Estados Unidos el 15 de enero de 2026

No hay cultura organizacional sólida que se construya sobre el exilio emocional de sus integrantes.

En este lugar buscan trabajadores extranjeros: esta es la ley para que puedan trabajar legalmente y obtener residencia

x

¿Lo afecta la nueva restricción en las visas a Estados Unidos? Estos son los detalles y las motivaciones de la suspensión

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia.

Medicare limitará uno de sus servicios a final de mes: miles de personas se verán afectadas

Minnesota bajo advertencia de Trump: “Día del ajuste de cuentas y retribución”

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Ayuda internacional de Estados Unidos

Estados Unidos envía ayudas a Cuba por el Huracán Melissa: la administración Trump no trabajará con el régimen cubano, ¿cómo lo hará?

Usuarios reportan teléfonos sin señal en medio de la caída de Verizon.

Caos en Verizon: miles de usuarios en EE. UU. sin señal ni datos móviles

El presidente Trump durante anuncio en Detroit la suspensión de fondos a ciudades santuario. EEUU, AP

Trump amenaza con cortar todos los fondos a ciudades santuario a partir de febrero

Migrantes esperan en fila junto a la valla fronteriza bajo la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. Los senadores se apresuran a publicar un proyecto de ley muy esperado que combina la política de control fronterizo con la ayuda en tiempos de guerra. para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo a largo plazo para impulsar el paquete a través del fuerte escepticismo de los republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Por primera vez en 50 años: salen más migrantes de los que entran, tras fuertes políticas migratorias

Noticias Destacadas