Trump insiste en anexar Groenlandia y advierte sobre una intervención rusa y china: “Dinamarca no puede hacer nada al respecto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido en varias oportunidades que pretende anexar Groenlandia a su país por beneficios que representa la región ubicada en el Ártico. Pese a que ha propuesto comprar el territorio a Dinamarca, este se ha opuesto, y varios países de Europa han expresado su apoyo —incluso militar— si el país de Norte América decide ingresar a la pequeña nación.

“Si no entramos nosotros, Rusia y China van a entrar″, aseguró Trump en medio de una rueda de prensa que otorgó desde la Casa Blanca este miércoles, 14 de enero.

“Dinamarca no puede hacer nada al respecto, pero nosotros podemos hacer absolutamente todo al respecto”, agregó.

“No puedo confiar en que Dinamarca pueda defenderse. Estaban hablando de ello, pusieron un trineo tirado por perros adicional allí. El mes pasado, introdujeron un segundo trineo tirado por perros que no va a funcionar”, criticó el presidente.

Sin embargo, resaltó que “se va a encontrar una solución” ante sus recientes amenazas de tomar el control de Groenlandia. El mandatario sostuvo, horas antes, una reunión con el Gobierno de Dinamarca y del territorio autónomo.

El republicano aseveró que Estados Unidos tiene una “muy buena relación con Dinamarca”, país que ha tenido control de Groenlandia durante siglos. “Creo que se va a encontrar una solución”, repitió Trump.

El territorio llama la atención de EE. UU. por su ubicación estratégica y sus recursos minerales. Foto: AP

“Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que veremos qué pasa”, siguió diciendo Trump a los periodistas.

Más temprano, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y el ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en la Casa Blanca.

“No logramos cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente (Donald Trump) desea conquistar Groenlandia”, declaró el ministro Rasmussen en una conferencia pública luego del encuentro. “Dejamos muy claro que esto no beneficia al reino (de Dinamarca)”.

El vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se reunieron con altos funcionarios de Dinamarca y Groenlandia. Foto: AP

No obstante, amplió que los dos países acordaron establecer un grupo de trabajo para encontrar los pasos a seguir.

Groenlandia ha llamado la atención del estadounidense desde que regresó a la presidencia en enero del año pasado. El territorio tiene una ubicación militar muy estratégica, además las tierras tienen diversos recursos materiales que pueden ser usados para los avances tecnológicos.

A lo anterior se suma que a Estados Unidos le preocupa la creciente actividad rusa y china cerca del terreno ártico.