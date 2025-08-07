Trump ordena polémico censo en Estados Unidos: así afectaría a los inmigrantes en el país norteamericano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio la puesta en marcha de un nuevo censo que deje fuera a “las personas que están ilegalmente” en el país norteamericano, aunque no ha aclarado cómo ni cuándo se llevará a cabo.

Según Trump, los trabajos deberán comenzar “inmediatamente” con vistas a elaborar un nuevo estudio “muy preciso”, a partir de los resultados y la información recabada en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, como ha explicado el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Estados Unidos elabora un censo a gran escala cada diez años y el próximo no está previsto hasta el año 2030. Sus resultados implican efectos prácticos, entre ellos la distribución de fondos y escaños entre los estados, por lo que la medida anunciada por Trump amenaza con afectar a las zonas con mayor presencia de migrantes en situación irregular.

Migrantes esperando si aplican al parole humanitario en frontera con Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El mandatario ha abogado desde su vuelta en enero a la Casa Blanca por reducir la llegada de migrantes y por deportar a todas aquellas personas que no tengan permiso para seguir residiendo en Estados Unidos, lo que le ha llevado a cuestionar abiertamente las políticas migratorias más permisivas de administraciones locales y estatales controladas por los demócratas.

“He instruido a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato el trabajo en un nuevo y altamente preciso censo basado en hechos y cifras actuales y, lo que es importante, utilizando los resultados y la información obtenida de las elecciones presidenciales de 2024”, anunció en su red social.

“Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”, añadió utilizando mayúsculas.

En medio de una desaceleración demográfica, la población inmigrante aumentó en 1,6 millones de personas entre 2022 y 2023, muchos de ellos latinoamericanos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.

Donald Trump no dio detalles de cuándo estaría listo el censo. | Foto: AP

En 2023 residían en Estados Unidos 47,8 millones de migrantes, según datos de la oficina del Censo.

De ellos “casi tres cuartas partes estaban en el país legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales”, es decir, con la famosa tarjeta verde, o con “visados temporales”, precisa el MPI.

Según el Pew Research Center, si se hubiera eliminado a los migrantes en situación irregular del censo varios estados se habrían visto privados de un escaño en el Congreso en 2020, como California.

El anuncio de Trump tiene lugar en un momento en el que los republicanos intentan modificar el mapa electoral en Texas (sur) para obtener hasta cinco escaños más en las elecciones de medio término en 2026.

Agentes de ICE arrestan inmigrantes en Nueva York, el 1 de julio de 2025. | Foto: Anadolu via Getty Images

Con el objetivo de impedir la votación, decenas de congresistas demócratas huyeron del estado. Los republicanos de Texas han amenazado con arrestarlos y el senador estadounidense John Cornyn anunció haber solicitado ayuda a la policía federal, el FBI, para localizarlos.