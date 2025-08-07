Suscribirse

MUNDO

Trump ordena polémico censo en Estados Unidos: así afectaría a los inmigrantes en el país norteamericano

El país elabora un censo a gran escala cada diez años.

Redacción Mundo
7 de agosto de 2025, 6:49 p. m.
PHARR, TEXAS - 30 DE JUNIO: El ex presidente Donald Trump mira antes de hablar durante un recorrido por una sección inacabada del muro fronterizo el 30 de junio de 2021 en Pharr, Texas. El gobernador Abbott se ha comprometido a construir un muro fronterizo financiado por el estado entre Texas y México, ya que un aumento de inmigrantes en su mayoría centroamericanos que cruzan a Estados Unidos ha desafiado a las agencias de inmigración estadounidenses. En lo que va de 2021, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. Han detenido a más de 900.000 inmigrantes que cruzan hacia los Estados Unidos por la frontera sur. (Foto de Brandon Bell / Getty Images)
Trump ordenó polémico censo en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio la puesta en marcha de un nuevo censo que deje fuera a “las personas que están ilegalmente” en el país norteamericano, aunque no ha aclarado cómo ni cuándo se llevará a cabo.

Según Trump, los trabajos deberán comenzar “inmediatamente” con vistas a elaborar un nuevo estudio “muy preciso”, a partir de los resultados y la información recabada en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, como ha explicado el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Estados Unidos elabora un censo a gran escala cada diez años y el próximo no está previsto hasta el año 2030. Sus resultados implican efectos prácticos, entre ellos la distribución de fondos y escaños entre los estados, por lo que la medida anunciada por Trump amenaza con afectar a las zonas con mayor presencia de migrantes en situación irregular.

x
Migrantes esperando si aplican al parole humanitario en frontera con Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El mandatario ha abogado desde su vuelta en enero a la Casa Blanca por reducir la llegada de migrantes y por deportar a todas aquellas personas que no tengan permiso para seguir residiendo en Estados Unidos, lo que le ha llevado a cuestionar abiertamente las políticas migratorias más permisivas de administraciones locales y estatales controladas por los demócratas.

“He instruido a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato el trabajo en un nuevo y altamente preciso censo basado en hechos y cifras actuales y, lo que es importante, utilizando los resultados y la información obtenida de las elecciones presidenciales de 2024”, anunció en su red social.

Contexto: Conozca sus derechos como inmigrante ante posibles cuestionamientos de ICE a su estatus migratorio

“Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”, añadió utilizando mayúsculas.

En medio de una desaceleración demográfica, la población inmigrante aumentó en 1,6 millones de personas entre 2022 y 2023, muchos de ellos latinoamericanos, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.

Fuentes confirmaron que la ley permitiría deportar a miles de inmigrantes ilegales de EE.UU.
Donald Trump no dio detalles de cuándo estaría listo el censo. | Foto: AP

En 2023 residían en Estados Unidos 47,8 millones de migrantes, según datos de la oficina del Censo.

De ellos “casi tres cuartas partes estaban en el país legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales”, es decir, con la famosa tarjeta verde, o con “visados temporales”, precisa el MPI.

Según el Pew Research Center, si se hubiera eliminado a los migrantes en situación irregular del censo varios estados se habrían visto privados de un escaño en el Congreso en 2020, como California.

El anuncio de Trump tiene lugar en un momento en el que los republicanos intentan modificar el mapa electoral en Texas (sur) para obtener hasta cinco escaños más en las elecciones de medio término en 2026.

x
Agentes de ICE arrestan inmigrantes en Nueva York, el 1 de julio de 2025. | Foto: Anadolu via Getty Images

Con el objetivo de impedir la votación, decenas de congresistas demócratas huyeron del estado. Los republicanos de Texas han amenazado con arrestarlos y el senador estadounidense John Cornyn anunció haber solicitado ayuda a la policía federal, el FBI, para localizarlos.

Con información de AFP y Europa Press*

Trump ordena polémico censo en Estados Unidos: así afectaría a los inmigrantes en el país norteamericano

