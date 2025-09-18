Trump propone revocar la licencia a medios de comunicación que le dan “mala publicidad” tras la cancelación de Jimmy Kimmel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que volvió a la Casa Blanca, en enero de este año, ha arremetido contra los medios de comunicación que suelen ir en contra del gobierno del republicano.

Este jueves, 18 de septiembre, el presidente le comentó a los periodistas que los reguladores federales de comunicaciones deberían considerar cancelar los programas que “solo me dan mala publicidad“, dijo desde su avión Air Force One cuando regresaba de su viaje a Reino Unido.

“Todo lo que hacen es golpear a Trump”, dijo. “¡Tienen licencia! No se les permite hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata”, sentenció el mandatario pese a que no brindó pruebas de sus afirmaciones.

“He leído en algún sitio que las cadenas volvieron a estar un 97 % en mi contra, un 97 % negativas, y aun así gané y fácilmente”, siguió. Sin embargo, no especificó de dónde sacó los datos.

“Yo pensaría que quizá habría que quitarles la licencia. Dependerá de Brendan Carr”, dijo, en referencia al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El presidente ha impulsado sus medidas de censura y represalia con los medios de comunicación que no le favorecen a su imagen o que, según él, publican información en contra de su administración y del partido republicano.

Sus comentarios se dan un día después de que el programa nocturno Jimmy Kimmel´s Late Night Show fue suspendido temporalmente, luego de que el presentador hiciera comentarios en vivo sobre el gobierno de Trump en relación con la muerte del activista político de derecha, Charlie Kirk.

El presentador Kimmel aseguró que MAGA (Make America Great Again) ha usado el asesinato de Kirk como una bandera política para arremeter en contra de la izquierda, sin fundamento, y afirmó que un estudio estableció que la extrema derecha ha intensificado aún más la violencia y el terrorismo en Estados Unidos. Luego de sus comentarios, el Departamento de Justicia eliminó el análisis al que se refirió el presentador.

“Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”, escribió Trump en su perfil de Truth Social el pasado miércoles.