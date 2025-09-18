Suscribirse

Trump propone revocar la licencia a medios de comunicación que le dan “mala publicidad” tras la cancelación de Jimmy Kimmel

El mandatario celebró la suspensión temporal del programa nocturno.

Redacción Mundo
19 de septiembre de 2025, 3:08 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que volvió a la Casa Blanca, en enero de este año, ha arremetido contra los medios de comunicación que suelen ir en contra del gobierno del republicano.

Este jueves, 18 de septiembre, el presidente le comentó a los periodistas que los reguladores federales de comunicaciones deberían considerar cancelar los programas que “solo me dan mala publicidad“, dijo desde su avión Air Force One cuando regresaba de su viaje a Reino Unido.

“Todo lo que hacen es golpear a Trump”, dijo. “¡Tienen licencia! No se les permite hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata”, sentenció el mandatario pese a que no brindó pruebas de sus afirmaciones.

En la administración de Donald Trump y en la centenaria relación con Estados Unidos hay elementos políticos adicionales que también pesan mucho.
Donald Trump ha arremetido contra la prensa en varias oportunidades. | Foto: GETTY IMAGES

“He leído en algún sitio que las cadenas volvieron a estar un 97 % en mi contra, un 97 % negativas, y aun así gané y fácilmente”, siguió. Sin embargo, no especificó de dónde sacó los datos.

Contexto: ¿Censura en EE. UU.? Reacciones al cierre del emblemático programa de Jimmy Kimmel por parte de Donald Trump

“Yo pensaría que quizá habría que quitarles la licencia. Dependerá de Brendan Carr”, dijo, en referencia al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El presidente ha impulsado sus medidas de censura y represalia con los medios de comunicación que no le favorecen a su imagen o que, según él, publican información en contra de su administración y del partido republicano.

“Está claro que TikTok representa un riesgo de seguridad nacional inaceptable" aseguró el miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr.
Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr. | Foto: Twitter/@BrendanCarrFCC

Sus comentarios se dan un día después de que el programa nocturno Jimmy Kimmel´s Late Night Show fue suspendido temporalmente, luego de que el presentador hiciera comentarios en vivo sobre el gobierno de Trump en relación con la muerte del activista político de derecha, Charlie Kirk.

Contexto: Nuevo ataque de Trump contra la prensa: demandará por una millonaria suma al New York Times. Estas son las razones

El presentador Kimmel aseguró que MAGA (Make America Great Again) ha usado el asesinato de Kirk como una bandera política para arremeter en contra de la izquierda, sin fundamento, y afirmó que un estudio estableció que la extrema derecha ha intensificado aún más la violencia y el terrorismo en Estados Unidos. Luego de sus comentarios, el Departamento de Justicia eliminó el análisis al que se refirió el presentador.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel, presentador de televisión. | Foto: The Walt Disney Company

“Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”, escribió Trump en su perfil de Truth Social el pasado miércoles.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en fake news NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos”, complementó.

