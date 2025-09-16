Nuevo ataque de Trump contra la prensa: demandará por una millonaria suma al New York Times. Estas son las razones

En una nueva arremetida de Donald Trump, el presidente decidió demandar al periódico The New York Times por “difamación y calumnia”.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red Truth Social, el mandatario aseguró que la demanda será por 15 mil millones de dólares, en una medida que deja en evidencia la tensa relación de Trump con varios sectores de la prensa estadounidense.

En el fuerte comunicado, el presidente republicano menciona que el NY Times es “uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país, convirtiéndose en un ‘portavoz’ virtual del Partido Demócrata de izquierda radical”.

Trump hizo fuertes acusaciones contra el New York Times | Foto: Truth Social

El argumento de Trump se basa en la supuesta contribución “ilegal” del medio a la campaña de la demócrata Kamala Harris, su rival en las recientes elecciones presidenciales.

Igualmente, los acusa de usar un “método para mentir” sobre él, su familia, sus negocios, el movimiento Make America Great Again y en la nación en general.

Trump también destaca que dicho “litigio por noticias falsas” no es el primero que da su administración.

Ya había hecho lo mismo con una sección del medio ABC, perteneciente a Disney, y con el programa 60 Minutes de CBS, propiedad de Paramount.

El actual mandatario republicano ha tenido fuertes choques con diferentes sectores de la prensa que producen críticas contra él. | Foto: GETTY IMAGES

En palabras de Trump, dichas plataformas lo estaban difamando falsamente mediante “un sistema altamente sofisticado de alteración documental y visual, lo cual era, en efecto, una forma maliciosa de difamación, y por lo tanto, llegaron a acuerdos por cantidades récord”.

“Practicaron esta intención a largo plazo y este patrón de abuso, que es inaceptable e ilegal”, agregó.

Cuáles son los alegatos de la demanda

En comunicado, Trump afirma que presentará la acción legal en el estado de Florida. CNN informa que los abogados del presidente presentaron una denuncia en un tribunal federal de Tampa, en donde acusaron al diario neoyorquino de un patrón deliberado de información “falsa, maliciosa, difamatoria y despectiva”.

En la reciente demanda, los abogados sostienen que hubo “daño a la reputación infligido en este caso alcanza miles de millones de dólares”.