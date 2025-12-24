Trump responde a los niños en Navidad y causa polémica con respecto a Papá Noel: “Queremos asegurarnos de que no esté infiltrado”

El presidente Donald Trump habló este miércoles, 24 de diciembre, con los niños estadounidenses a vísperas de la Navidad, antes de que sea la Nochebuena, con quienes compartió varias conversaciones telefónicas en vivo que fue transmitido por las redes sociales.

Varias conversaciones del presidente causaron risas, ya que destacaba el sentido del humor del máximo mandatario, algo que resaltaron sus seguidores en las redes sociales.

“Un Kindle es un dispositivo para leer”, a lo que la respuesta jocosa de Donald Trump provocó gracia. Sin embargo, esta fue una de las conversaciones más inocentes.

Algunos usuarios se escandalizaron, luego de que una llamada viniera de una niña de ocho años y el presidente le respondiera que sonaba “hermosa y linda”, la oportunidad para que sus opositores utilizaran calificativos de desprestigio al mandatario.

Algunos internautas aprovecharon los comentarios del presidente, para resaltar su gracia e ingenio, luego de citar alguna respuesta del propio Trump. En las llamadas los pequeños le hablaron de Papá Noel o Santa Claus hasta de lo que deseaban en esta Navidad.

Trump no perdió la oportunidad de demostrar su autoridad, cuando le respondió a un niño la razón por la cual, supuestamente, Santa Claus llevaría un rastreador: “Bueno, rastreamos a Santa Claus por todo el mundo. Queremos asegurarnos de que Santa Claus se porta bien. Santa Claus es muy buena persona. Queremos asegurarnos de que no esté infiltrado”.

Además de la oportunidad para mostrar la generosidad del presidente, cuando una niña manifestó su deseo de recibir en esta Navidad una casa de muñecas, por lo que el mandatario insinuó que la podrá tener, lo que permitió a los usuarios predecir que Trump se la enviaría.

Esta transmisión fue organizada por Norad, de la cual, ya es tradición el ejercicio. Presidentes como Joe Biden y Barack Obama no fueron parte de estas llamadas; Obama decidió dejar mensajes pregrabados, mientras el demócrata Biden simplemente no participó.

Trump estuvo acompañado de su esposa, Melania, quien también atendió algunas de las llamadas. d/De hecho, el presidente la elogió en medio de la transmisión preguntando: “¿Es esta la mejor Dama del Fuego?”.

Desde Palm Beach, la primera dama y el presidente hablaron a los niños estadounidenses. Foto: Getty Images

El máximo mandatario disfrutará de la Nochebuena en la Florida, lugar desde donde se realizó la transmisión y es allí donde se dice, el mandatario pasará Navidad con su familia.

En este mismo estado, disfrutó la Navidad en 2019, en su último año de presidencia, en su primer mandato.

En estos momentos la Florida presenta fuertes climas y las predicciones climáticas anticipan lluvias para la noche del 24 de diciembre.