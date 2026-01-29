El Gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), confirmó que puede recurrir a visitas domiciliarias en casos específicos de contribuyentes que mantienen deudas fiscales sin resolver y han ignorado repetidas notificaciones oficiales.

Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

La información fue difundida en un artículo reciente de El Cronista, que señala que esta medida no es automática ni masiva, sino que forma parte de un proceso escalonado que se activa cuando otros intentos de contacto han fallado.

Según la publicación, el IRS puede presentarse en el domicilio de ciudadanos o extranjeros residentes fiscalmente cuando existen impuestos atrasados acumulados durante largos periodos y el contribuyente no responde a cartas formales, incumple acuerdos de pago o muestra señales de evasión o falta de cooperación.

En estos casos, la visita funciona como un último recurso administrativo antes de que el caso avance hacia acciones de cobro más severas.

Aunque la idea de inspecciones “hogar por hogar” puede generar alarma, especialistas recuerdan que estas visitas no representan un allanamiento ni implican que el Gobierno pueda ingresar por la fuerza sin seguir procedimientos legales adicionales.

En la mayoría de los casos, el objetivo principal es confirmar información, entregar documentos oficiales y advertir sobre el estado del proceso de recaudación.

Las autoridades tributarias pueden acudir al domicilio del contribuyente como parte del proceso de recaudación. Foto: Getty Images

Una medida de prevención que evitará futuras acciones de embargo

De acuerdo con lo explicado por El Cronista, un agente autorizado puede presentarse para solicitar contacto directo, pedir documentación relacionada con la deuda o discutir alternativas, como planes de pago.

Si el contribuyente continúa sin responder o sin regularizar su situación, el IRS puede avanzar posteriormente hacia mecanismos más severos, como embargos de cuentas, retenciones salariales o gravámenes sobre propiedades, medidas que forman parte de las facultades legales del sistema tributario estadounidense.

Este tipo de acciones se enmarca dentro del Código de Rentas Internas y de los procedimientos administrativos de cobro del IRS, que suelen aplicarse únicamente cuando la deuda es significativa y existe un historial prolongado de incumplimiento.

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

No se trata de una práctica cotidiana para casos menores, sino de una herramienta reservada para expedientes que han escalado tras múltiples intentos de resolución.

La posibilidad de visitas domiciliarias del IRS existe desde hace años, pero suele aplicarse en situaciones excepcionales de deuda prolongada y falta de respuesta.

Para ciudadanos y extranjeros que viven en Estados Unidos, los expertos recomiendan no ignorar los avisos oficiales, buscar asesoría tributaria si no se puede pagar de inmediato y comunicarse con el IRS antes de que el proceso avance hacia instancias más graves.