Estados Unidos

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

El Servicio de Impuestos Internos confirmó que puede recurrir a visitas domiciliarias en casos de deudas tributarias prolongadas y falta de respuesta a notificaciones oficiales.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de enero de 2026, 3:36 p. m.
Un aviso del IRS puede escalar a una visita domiciliaria si la deuda fiscal permanece sin respuesta durante meses
Un aviso del IRS puede escalar a una visita domiciliaria si la deuda fiscal permanece sin respuesta durante meses Foto: Composición Semana/ Getty Images

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), confirmó que puede recurrir a visitas domiciliarias en casos específicos de contribuyentes que mantienen deudas fiscales sin resolver y han ignorado repetidas notificaciones oficiales.

Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

La información fue difundida en un artículo reciente de El Cronista, que señala que esta medida no es automática ni masiva, sino que forma parte de un proceso escalonado que se activa cuando otros intentos de contacto han fallado.

Según la publicación, el IRS puede presentarse en el domicilio de ciudadanos o extranjeros residentes fiscalmente cuando existen impuestos atrasados acumulados durante largos periodos y el contribuyente no responde a cartas formales, incumple acuerdos de pago o muestra señales de evasión o falta de cooperación.

En estos casos, la visita funciona como un último recurso administrativo antes de que el caso avance hacia acciones de cobro más severas.

Estados Unidos

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Estados Unidos

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

Estados Unidos

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Estados Unidos

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Estados Unidos

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

Estados Unidos

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

Estados Unidos

Pánico en Brooklyn: hombre embiste con su auto la histórica sinagoga de Chabad

Confidenciales

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Mundo

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Mundo

Irán despliega 1.000 drones y advierte a EE. UU. de una “respuesta contundente” en caso de intervención militar

Aunque la idea de inspecciones “hogar por hogar” puede generar alarma, especialistas recuerdan que estas visitas no representan un allanamiento ni implican que el Gobierno pueda ingresar por la fuerza sin seguir procedimientos legales adicionales.

En la mayoría de los casos, el objetivo principal es confirmar información, entregar documentos oficiales y advertir sobre el estado del proceso de recaudación.

Tiempo de impuestos
Las autoridades tributarias pueden acudir al domicilio del contribuyente como parte del proceso de recaudación. Foto: Getty Images

Una medida de prevención que evitará futuras acciones de embargo

De acuerdo con lo explicado por El Cronista, un agente autorizado puede presentarse para solicitar contacto directo, pedir documentación relacionada con la deuda o discutir alternativas, como planes de pago.

Si el contribuyente continúa sin responder o sin regularizar su situación, el IRS puede avanzar posteriormente hacia mecanismos más severos, como embargos de cuentas, retenciones salariales o gravámenes sobre propiedades, medidas que forman parte de las facultades legales del sistema tributario estadounidense.

Este tipo de acciones se enmarca dentro del Código de Rentas Internas y de los procedimientos administrativos de cobro del IRS, que suelen aplicarse únicamente cuando la deuda es significativa y existe un historial prolongado de incumplimiento.

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

No se trata de una práctica cotidiana para casos menores, sino de una herramienta reservada para expedientes que han escalado tras múltiples intentos de resolución.

La posibilidad de visitas domiciliarias del IRS existe desde hace años, pero suele aplicarse en situaciones excepcionales de deuda prolongada y falta de respuesta.

Para ciudadanos y extranjeros que viven en Estados Unidos, los expertos recomiendan no ignorar los avisos oficiales, buscar asesoría tributaria si no se puede pagar de inmediato y comunicarse con el IRS antes de que el proceso avance hacia instancias más graves.

Más de Estados Unidos

Trump endurece su postura contra Venezuela.

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Abundancia en el horizonte: Rituales para un agosto próspero en 2023.

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

x

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Un aviso del IRS puede escalar a una visita domiciliaria si la deuda fiscal permanece sin respuesta durante meses.

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

x

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

x

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

La policía de Nueva York investiga el incidente después de que un hombre embistiera con su auto la sede mundial de Chabad-Lubavitch en Eastern Parkway, Brooklyn.

Pánico en Brooklyn: hombre embiste con su auto la histórica sinagoga de Chabad

Los automovilistas conducen bajo nieve intensa en la autopista N. Davis el martes 21 de enero de 2025 en Pensacola, Florida (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP)

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Se esperan fuertes nevadas en varias zonas de Estados Unidos

Nueva York abre sus escuelas después de la tormenta invernal que azotó gran parte del país

Noticias Destacadas