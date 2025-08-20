Suscribirse

Una montaña rusa llamada Yankees: de un juego casi perfecto a expulsión en la décima entrada

Los Yankees ante un momento clave de la temporada regular.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

21 de agosto de 2025, 3:35 a. m.
Los Yankees de Nueva York tuvieron un juego con altibajos frente a Tampa Bay Rays. | Foto: AP

Los New York Yankees enfrentaban a los Tampa Bay Rays en el cierre de la serie en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida, Estados Unidos.

En el partido anterior, los Yankees habían dado una paliza a sus rivales con marcador de 13 carreras a 3, incluidos nueve jonrones, por lo que las expectativas eran altas.

Una nueva victoria significaba llegar con ventaja mínima sobre los Boston Red Sox, de cara a la serie entre ambos equipos que probablemente definirá un cupo a los playoffs vía comodín.

El Bronx no quería dejar nada a la suerte. Desde la primera entrada se pusieron en ventaja con un espectacular cuadrangular de Trent Grisham. El batazo adelantó rápidamente a los de Nueva York por una carrera.

Yankees derrotan a Dodgers y revivien en la Serie Mundial de la MLB
Los Yankees se mantienen segundos en el Este de la Liga Americana. | Foto: AP

Las siguientes tres entradas fueron un duelo defensivo, en el que ninguno de los equipos permitió anotaciones. Sin embargo, en la parte alta de la quinta, Austin Wells conectó su jonrón número 16 de la temporada, aumentando la diferencia a 2 por 0.

En la séptima entrada, Cam Schlittler estaba brillando como el mejor jugador de los Yankees. El pitcher había limitado por completo la ofensiva de Tampa Bay, hasta que Chandler Simpson conectó el primer sencillo de la noche para los locales.

Schlittler no pasó de la baja de esa entrada y fue relevado por Luke Weaver, quien entró con casa llena y dos strikes, obligado a rendir bajo máxima presión.

Hunter Feduccia tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del partido con un grand slam, pero no lo consiguió. El marcador se mantuvo 2 a 0 a favor de Nueva York. La actuación de Schlittler fue clave: en 6.2 entradas, apenas permitió un hit y otorgó dos bases por bolas, consolidándose como una de las grandes promesas del Bronx.

En la alta de la octava, Grisham volvió a aparecer con otro cuadrangular para aumentar la ventaja a 3 a 0. Sin embargo, los Rays reaccionaron en la baja de esa entrada con un jonrón de Bob Seymour, el primero de su carrera profesional, reduciendo la diferencia a dos carreras.

En la novena, los Yankees no pudieron ampliar el marcador y los Rays aprovecharon. Feduccia conectó un doble que permitió a Brandon Lowe y Junior Caminero empatar el juego 3 a 3, forzando los extra innings.

En la décima, Giancarlo Stanton sacudió un jonrón que impulsó también a Anthony Volpe y devolvió la ventaja a los Yankees. Segundos después, Austin Wells firmó su segundo cuadrangular de la noche para colocar las cosas 6 por 3.

La tensión no bajó: un intento de robo de base de José Manuel Caballero derivó en una discusión con los ampayer, lo que terminó con la expulsión del panameño por el árbitro Roberto Ortiz. En la baja, Seymour impulsó una carrera con un sencillo, pero no fue suficiente.

Finalmente, los Yankees se impusieron 6 a 4, sumando su quinta victoria consecutiva, un envión anímico crucial de cara al choque contra los Boston Red Sox en el Yankee Stadium.

