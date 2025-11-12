El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los permisos de trabajo para extranjeros indocumentados dejará de ser renovado de manera automática, lo que afecta a miles de inmigrantes que residen en el país y pueden trabajar mientras su estatus migratorio se regula.

La medida fue implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Los extranjeros que soliciten la renovación de su Permiso de Trabajo (EAD) a partir del 30 de octubre de 2025 ya no recibirán una prórroga automática”, aseguró USCIS en un informe publicado en su página web.

USCIS anunció la medida tomada por el Departamento de Seguridad Nacional. | Foto: Getty Images

El objetivo de la iniciativa es priorizar “la debida verificación de los antecedentes de los extranjeros antes de prorrogar la validez de sus autorizaciones de empleo”.

Ante la situación, la agencia de inmigración agregó que las personas que sigan trabajando en Estados Unidos, pese a que su permiso laboral EAD esté vencido, enfrentarán consecuencias ante las autoridades.

Los extranjeros que violen la normativa puede ser deportados a sus países de origen, pueden asumir sanciones económicas, se les puede prohibir la entrada al país norteamericano o pueden afectar su proceso de recibir documentos legales en la nación.

Los permisos de trabajo en EE. UU. que se vencen a partir del 30 de octubre del 2025 no serán renovados automáticamente. | Foto: Getty Images

USCIS especifica que si el permiso de trabajo se vence, el empleador está en la obligación de suspender al extranjero, hasta que este realice de nuevo la solicitud ante las autoridades migratorias para obtener un nuevo permiso.

¿Cómo renovar el permiso de trabajo EAD?

Para renovar este documento, la persona debe llenar el formulario I-797C, que corresponde a la Solicitud de Autorización de Empleo. Este permiso tiene validez entre 1 o 2 años, dependiendo de la categoría migratoria de cada caso particular. Incluso, hay casos donde el EAD cubre hasta 5 años laborales en el país.

El servicio de ciudadanía aconseja a los extranjeros presentar la solicitud de renovación con bastante tiempo de antelación, hasta 180 días antes de que el documento expire, para evitar despidos o suspensiones laborales mientras el permiso es aceptado nuevamente.

La medida tiene la finalidad de priorizar la revisión de las solicitudes. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“El USCIS está haciendo especial hincapié en la verificación exhaustiva de los antecedentes de los extranjeros, eliminando las políticas implementadas por la administración anterior que priorizaban la comodidad de los extranjeros por encima de la seguridad de los estadounidenses”, aseguró el director de USCIS, Joseph Edlow, de acuerdo con el informe de la entidad.